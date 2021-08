CONTE CON L'ALZHEIMER - "I DECRETI SICUREZZA HANNO MESSO PER STRADA DECINE DI MIGLIAIA DI MIGRANTI. SALVINI DA MINISTRO DELL'INTERNO SUI RIMPATRI HA FALLITO". GIÀ, CHISSÀ CHI HA FIRMATO QUEI DECRETI DA PREMIER, FACENDOSI ANCHE DELLE BELLE FOTO SPOT? - LA BATTUTONA: "AL BALLOTTAGGIO ANDRÀ RAGGI", QUINDI SFANCULA LETTA: "NON CREDO CHE SIA UTILE TUFFARCI IN UN'ALLEANZA STRUTTURALE". INFINE METTE LE MANINE AVANTI: "NON TEMO UN CROLLO DEI 5 STELLE ALLE AMMINISTRATIVE. MA IL RISULTATO NON POTRÀ ESSERE SIGNIFICATIVO, VISTO CHE IL NUOVO CORSO NON HA ANCORA POTUTO DISPIEGARE I SUOI EFFETTI"