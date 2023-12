Giampiero Mughini per Dagospia

Caro Dago, ti ringrazio di esserci mentre ti scrivo a cercare di compensare l'amaro che ho in bocca nel pensare a quello che sta succedendo nell'area di Gaza travolta dalle bombe, e dopo quello che hanno perpetrato i criminali di Hamas quando hanno avuto a portata di mano i ragazzi e le ragazze israeliane andati a un raduno musicale lì dove Israele confina con Gaza.

Dal 7 ottobre non ho altro pensiero per la mente, non riesco a pensare ad altro e invidio quanti possono scriverne a ragion veduta perché sono lì a guardare in faccia quello che sta succedendo, i morti dell'una e dell'altra parte.

Beninteso, una cosa è ferma e dura come l'acciaio. Chi ha cominciato, chi ha voluto tutto questo perché non sa volere altro, chi è andato in armi a uccidere e stuprare donne e bambini di famiglie israeliane molte delle quali volevano stare in pace e amicizia con i palestinesi di Gaza?

Ieri sono stato a pranzo da amici cari, uno dei quali ha giustamente sottolineato il martirio attuale dei palestinesi di Gaza, decine e decine di migliaia di vittime tra morti e feriti. Al che sono scattato come una molla.

Chi ha cominciato, chi bisogna ringraziare di tutto questo orrore e tenendo presente che gli israeliani avevano portato via i loro coloni da Gaza e che da quella Striscia dove non hanno da mangiare due volte al giorno partono ogni ora i missili pagati agli iraniani con cui tempestare la gente di Israele? Chi ha cominciato, chi è il responsabile di ciascun civile e di ciascun bambino palestinese morto sotto la tempesta di bombe israeliane?

Oppure vi siete dimenticati di come sono andate le cose in Europa più di mezzo secolo fa. Lo sapete o no perché è caduto il fascismo in Italia? In ragione degli antifascisti? Ma non dite sciocchezze.

Il 25 luglio 1943 non c'erano antifascisti in Italia. Giacomo Matteotti era stato assassinato nel 1922, i fratelli Rosselli nel giugno 1937, Antonio Gramsci era morto appena liberato dal cercere, Emilio Lussu e Leo Valiani s'erano rifugiati in Francia, Palmiro Togliatti faceva parte della cerchia politica staliniana ed è stato l'unico assieme allo jugoslavo Tito a non essere assassinato da Stalin.

Il fascismo è caduto per le centinaia e centinaia di morti italiani al Quartiere San Lorenzo di Roma straziato il 19 luglio 1943 dalle bombe americane. A quel punto Bottai, Grandi, Ciano votarono contro Mussolini e finì un'epoca.

E poi ve lo ricordate sì o no com'è finita la Seconda guerra mondiale? Avete mai sentito parlare o letto una sola riga dei bombardamenti alleati sulla città tedesca di Dresda dove non c'erano installazioni militari o delle bombe al fosforo scagliate contro Amburgo?

Credevate che i "buoni" nel 1944 avessero usato i guanti bianchi contro i "cattivi"? Non è stato così, e non poteva essere così. E senza dire delle due bombe contro Hiroshima e Nagasaki, la guerra non è gentile per sua natura.

Non sono di certo gentili le bombe scagliate contro Gaza, e dunque contro i civili e i bambini di Gaza che hanno la sola colpa di essere palestinesi in un luogo del mondo in cui capeggiano dei criminali della più bell'acqua, i militanti di Hamas, quelli che a Gaza avevano preso il comando dopo avere massacrato i seguaci dell'Associazione nazionale palestinese di Abu Mazen.

Dio mio Dio mio Dio mio, a quanto orrore dovremo assistere ancora e mentre noi tagliamo il panettone e stappiamo le bottiglie di spumante?

