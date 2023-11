GIANDAVIDE DE PAU, L'UOMO CHE HA UCCISO TRE PROSTITUTE NEL QUARTIERE PRATI DI ROMA NEL NOVEMBRE 2022, È STATO RINVIATO A GIUDIZIO PER GLI OMICIDI. IL PROCESSO INIZIERÀ IL PROSSIMO 22 FEBBRAIO - IL KILLER COLPÌ LE PROSTITUTE CON CINQUANTA COLTELLATE: NELLA FOGA LE AVREBBE FERITE PIÙ VOLTE NEGLI STESSI PUNTI TANTO DA ALLARGARE I TAGLI...

giandavide de pau

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Rinviato a giudizio Giandavide De Pau accusato di triplice femminicidio avvenuto a Roma il 17 novembre 2022, nel quartiere Prati. L'uomo uccise a coltellate due cittadine cinesi, in un centro massaggi di via Riboty, e poco dopo una 65enne cittadina colombiana in un seminterrato di via Durazzo. Il processo inizierà il 22 febbraio davanti ai giudici della corte d'assise.

giandavide de pau in via riboty a roma la casa di giandavide de pau in vendita 7 la casa di giandavide de pau in vendita 6 GIANDAVIDE DE PAU IN VIA RIBOTY RIPRESO DALLE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA