GIANNETTA, CHE VECCHIETTA! "DENTRO DIMOSTRO 65 ANNI, GLI ALTRI ESCONO E IO RESTO SUL DIVANO" - L'ATTRICE MARIA CHIARA GIANNETTA RACCONTA LA SUA STORIA D'AMORE CON DAVIDE MARENGO, REGISTA PIÙ GRANDE DI 20 ANNI (NE HA 51): "LUI, INVECE, FISICAMENTE SEMBRA UN TRENTENNE, QUELLA ANZIANA SONO IO" - "I FIGLI? "NON È IL MOMENTO DI TOGLIERMI DAL MERCATO E FERMARMI..." - MARENGO LA SFOTTE: "PENSAVO DI ESSERMELA PRESA GIOVANE E INVECE HO TOPPATO"

Anticipazione da "Oggi"

MARIA CHIARA GIANNETTA - COPERTINA OGGI 14-21 DICEMBRE 2023

In un’intervista a OGGI, in edicola da mercoledì 14 dicembre 2023, Maria Chiara Giannetta racconta come il suo personaggio di straordinario successo, Blanca, le abbia regalato «leggerezza e autostima». Anche per continuare «a indagare le parti scure dentro di me». Spiega: «Sono in cammino, ricerco l’equilibrio. Ho bisogno di indagare le mie parti più scure per farle emergere. Prima usavo la leggerezza come un palliativo: dicevo michiate e quello era il mio modo di nascondermi».

Ora Maria Chiara Giannetta fa la suora per Ficarra e Picone in «Santocielo»: «Ma sono atea da più di dieci anni. Ho avuto un approccio classico con la religione, poi mi sono distaccata. Avvertivo il buio: ero oppressa dal senso di colpa senza capire che cosa avessi fatto: ho cominciato ad avvicinarmi ad altre forme di spiritualità, soprattutto orientali, ma non professo. Attingo concetti e pratiche utili alla vita, come lo yoga».

L’attrice è impegnata con la Fondazione «Una nessuna centomila» nella lotta contro la violenza sulle donne: «Mi sento responsabile perché so di essere seguita da tante giovanissime».

Nell’intervista a OGGI racconta anche del suo legame con il regista Davide Marengo, vent’anni più di lei: «Ma quella anziana sono io. Davide scherza: “Pensavo di essermela presa giovane e invece ho toppato”. Dentro dimostro almeno 65 anni, gli altri escono e io resto sul divano. Davide, invece, fisicamente sembra un trentenne.

Il matrimonio? «Non ci interessa. Mi sposerei solo per una questione di diritti». I figli? «Non è il momento di togliermi dal mercato e fermarmi». Infine, una anticipazione: nella prossima stagione di Don Matteo, la 14ma, l’attrice uscirà di scena: «Io e Maurizio Lastrico faremo una piccola cosa, poi basta».

