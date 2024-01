IL GIAPPONE TREMA ANCORA – UN'ALTRA FORTE SCOSSA DI TERREMOTO, DI MAGNITUDO 5.5, HA COLPITO LA COSTA CENTRO-OCCIDENTALE GIAPPONESE – NON SONO STATE EMESSE ALLERTE TSUNAMI – SALE A 62 MORTI IL BILANCIO DEL TERREMOTO DI CAPODANNO, CON OLTRE 200 FERITI – VIDEO

Il terremoto di magnitudo 7.5 in Giappone, ripreso da un cliente di un centro commerciale. Fosse successo da noi, non saremmo qui a raccontarlo. #Giappone #earthquake pic.twitter.com/R5jtZFPrzn — Colonnello Kurtz (@danilomik1) January 2, 2024

ANCORA UN FORTE TERREMOTO IN GIAPPONE, MAGNITUDO 5.5

(ANSA) - Un'altra forte scossa di terremoto, di magnitudo 5.5, ha colpito questa mattina la costa centro-occidentale del Giappone: lo riporta sul suo sito l'Agenzia meteorologica nazionale. Non sono stati emessi allerta tsunami. Il nuovo sisma è stato registrato alle 10:54 ora locale (le 2:54 in Italia) nella regione di Noto, nella prefettura di Ishikawa, ad una profondità di 10 km. Per il momento non ci sono notizie di ulteriori vittime, feriti o danni.

GIAPPONE: SALE A 62 IL BILANCIO MORTI DEL TERREMOTO DI CAPODANNO

(ANSA-AFP) - TOKYO, 03 GEN - Il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Giappone centrale il giorno di Capodanno è salito a 62: lo hanno reso noto le autorità locali. I feriti sono più di 300, di cui 20 gravi, ha inoltre affermato un funzionario della prefettura di Ishikawa intervistato dall'agenzia di stampa Afp. (ANSA-AFP).

