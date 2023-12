IL GIGANTE DEGLI ABISSI – NELLE SCOGLIERE DEL DORSET, IN GRAN BRETAGNA, È STATA SCOPERTA LA TESTA DI UNA COLOSSALE CREATURA MARINA VISSUTA 150 MILIONI DI ANNI FA – SI TRATTA DI UN FOSSILE DI PLIOSAURO, UN RETTILE ACQUATICO CHIAMATO “IL T-REX DEI MARI” PER L’ENORME MOLE E I DENTI AGUZZI CON I QUALI DILANIAVA LE PREDE…

Estratto dell’articolo di Chiara Galletti per www.corriere.it

Steve Etches e il cranio del Pliosauro

La testa di una colossale creatura marina vissuta circa 150 milioni di anni fa è stata estratta dalle scogliere del Dorset, a sud della Gran Bretagna. Si tratta di un fossile di Pliosauro, un rettile marino appartenente all'epoca Giurassica denominato «il T-Rex dei mari» a causa della sua mole considerevole e dei denti aguzzi con i quali dilaniava le prede incontrate sul proprio cammino [...]

I resti sono stati ritrovati da Steve Etches e Phil Jacobs, e una volta ricomposti hanno rivelato un complesso di ossa della testa che misura più dell'altezza di un essere umano, circa 2 metri. Per portarlo alla luce, un team di esperti e ricercatori si è calato dalle ripide scogliere del Dorset, oscillando a 15 metri di altezza sulla spiaggia.

[...] da gennaio sarà possibile vedere il teschio al museo The Etches Collection, a Kimmeridge, insieme ad altri esemplari della vita marina del giurassico. Ora i ricercatori puntano a trovare il resto dello scheletro, a seguito di un'indagine con i droni che ne ha identificato la possibile ubicazione.

Il primo avvistamento

Pliosauro - il T-Rex dei mari

La punta del muso dell'animale ha fatto capolino tra le rocce scoscese che costeggiano la baia di Kimmeridge, detta anche «Jurassic Coast», patrimonio Unesco che si snoda per 95 miglia lungo la costa della Manica nell’Inghilterra del sud. Steve Etches e Phil Jacobs hanno attrezzato una barella di fortuna per trasportare il reperto, e grazie al lavoro di un team di esperti tutta la testa dell’animale è mano mano affiorata dalle rocce, è stata pulita e ricomposta in laboratorio. [...]

A colpire è l'eccellente stato di conservazione del cranio dell’animale: «È uno dei migliori fossili sul quale io abbia mai lavorato. Ciò che lo rende unico è che è completo - ha dichiarato Steve Etches a BBC News -. La mascella inferiore e il cranio superiore sono collegati tra loro, come accade quando l'essere è in vita. In tutto il mondo non si trovano quasi mai esemplari con un tale livello di dettaglio. E se lo sono, molti pezzi sono mancanti, mentre questo, sebbene sia leggermente distorto, ha tutte le ossa presenti». Ritrovamenti così ben conservati contribuiscono ad ampliare la conoscenza sugli esemplari in esame e spesso cambiano le nostre conoscenze delle specie. [...]

Steve Etches e il cranio del Pliosauro

La vita al tempo del Pliosauro

Secondo le ricostruzioni, questa creatura marina doveva misurare circa 10/12 metri, aveva 130 denti lunghi e aguzzi, con i quali era capace di uccidere le prede con un solo morso. La parte posteriore dei denti presenta creste frammentate, per perforare mortalmente la carne delle vittime. Dagli arti potenti possiamo dedurre che fosse in grado di spostarsi in acqua a grande velocità e che dovesse essere uno dei più temibili predatori del mare.

Facevano parte della sua alimentazione altri rettili marini come i Plesiosauri e gli Ittiosauri, simili agli attuali delfini. In realtà, i ritrovamenti indicano che il Pliosauro non disdegnasse nutrirsi anche dei suoi simili.

Pliosauro - il T-Rex dei mari Pliosauro - il T-Rex dei mari