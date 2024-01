GIGI D’ALESSIO, OGNI BOTTA ‘NA TACCA – IL CANTANTE NAPOLETANO DIVENTERÀ PAPÀ PER LA SESTA VOLTA A 57 ANNI, A “VIVA RAI2” CONFERMA L’INDISCREZIONE SECONDO CUI LA SUA COMPAGNA, DENISE ESPOSITO, È INCINTA - GIGI D’ALESSIO SCHERZA CON FIORELLO: “CALO DELLE NASCITE? È PERCHÉ LI FACCIO TUTTI IO” - DIVENTÒ PAPA' PER LA PRIMA VLTA NEL 1987, POI EBBE DUE FIGLI CON L'EX MOGLIE CARMELA BARBATO, UNO CON ANNA TATANGELO E UNO (PIÙ QUELLO IN ARRIVO) CON L'ATTUALE COMPAGNA

Gigi D'Alessio ospite a Viva Rai 2 e volano spoiler. Secondo quanto fatto intendere da Fiorello durante la diretta di questa mattina del suo talk, ci sono grandi novità in casa del cantautore napoletano: da Sanremo alla vita coniugale, il 2024 sarà un anno ricco di eventi per Gigi D'Alessio. Ma andiamo con ordine.

Gigi D'Alessio sarà presente al Festival di Sanremo 2024? Ebbene sì, almeno questo ha fatto intendere il mattatore siciliano. «Ma tu… No non si può dire, è una domanda che stavo per farti di cui conosco già la risposta quindi non posso farlo perché spoilererei qualcosa di veramente importante e Belzebù mi farebbe…». Belzebù come sappiamo è il nomignolo con cui Fiore chiama il suo amico Amadeus. […]

Non si è tirato indietro neanche nel ficcare il naso nell'ultimo gossip Fiore. Da giorni infatti si dice che Gigi D'Alessio diventerà padre per la sesta volta. La sua compagna Denise Esposito sarebbe infatti incinta di 4 mesi. Rumors a cui nessuno dei due aveva replicato. Ma ora è Fiorello a far sbottonare l'artista e Gigi fa il suo annuncio con una battuta. Fiorello ha letto la notizia uscita su Repubblica secondo la quale in Italia non si fanno più figli. «È perché li faccio tutti io» è stata la replica ironica di D’Alessio.

Per Gigi D’Alessio, che il 24 febbraio compirà 57 anni, si tratterebbe della sesta paternità: Gigi è diventato papà per la prima volta di Claudio nel 1987, poi Ilaria e Luca nati tutti dalla ex moglie, Carmela Barbato. Quindi il grande amore con Anna Tatangelo, durato 12 anni, da cui nel 2010 è nato Andrea. Infine la relazione con Denise Esposito da cui è arrivato il piccolo Francesco.

