14 apr 2023 13:35

GILETTI E CAIRO, C’ERAVAMO TANTO AMATI – “LEGGO” PUBBLICA LE FOTO INEDITE DELL’INCONTRO TRA URBANETTO E IL SUO QUASI EX DIPENDENTE A FINE FEBBRAIO, DOPO UNA CENA DA PIERLUIGI, IN PIAZZA DEI RICCI, A ROMA - ERA L’ULTIMO TENTATIVO DI CAIRO PER CONVINCERE GILETTI A RIMANERE A LA7 E NON TORNARE IN RAI. ENTRAMBI ERANO ARRIVATI CON LA SCORTA E L’INCONTRO DOVEVA RIMANERE SEGRETISSIMO, MA È ARRIVATO IL KING DEI PAPARAZZI, RINO BARILLARI…