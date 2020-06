20 giu 2020 16:30

IN GINATTA DA TE – IL PRESIDENTE DELLA BLUTEC È IN ISOLAMENTO NEL CARCERE DI TORINO PER SOSPETTA INFEZIONE DA CORONAVIRUS – ERA STATO ARRESTATO DUE GIORNI FA MA NON HA POTUTO INCONTRARE I PROPRI LEGALI NÉ PARTECIPARE ALL’INTERROGATORIO DI GARANZIA – IL SUO AVVOCATO HA CHIESTO AL GIP DI VALUTARE I DOMICILIARI