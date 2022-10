FINCHÉ VA DIETRO AI RUTTE E AGLI ORBAN, L’EUROPA È DESTINATA ALL’IRRILEVANZA – IL PREMIER OLANDESE E QUELLO UNGHERESE SI METTONO DI TRAVERSO AL PIANO PER INTRODURRE IL PRICE CAP – IL PRIMO NON LO VUOLE PER NON DANNEGGIARE IL MERCATO TTF DI AMSTERDAM: “OGGI CI SARÀ L’ACCORDO SUGLI ACQUISTI CONGIUNTI, NON SUL TETTO” – IL VIKTATOR, GRANDE AMICO DI PUTIN, A RUOTA: “IL SUICIDIO ECONOMICO NON AIUTERÀ L’UCRAINA…” - RISULTATO? LE QUOTAZIONI DEL METANO TORNANO A CRESCERE (+10%)