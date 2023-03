13 mar 2023 08:55

A GIOCARE CON LA MORTE PRIMA O POI LA SI INCONTRA - A SAN PIETRO BERBENNO, DUE 15ENNI VENGONO INVESTITI E UCCISI DA UN TRENO A 100 KM ALL'ORA - I DUE RAGAZZINI HANNO SCAVALCATO IL MURO CHE DIVIDE LA STRADA DALLA FERROVIA E POI HANNO PROVATO AD ATTRAVERSARE I BINARI - NON AVEVANO CUFFIETTE NÉ ERANO DISTRATTI DAL TELEFONO: SEMPLICEMENTE NON HANNO VISTO IL DIRETTO ARRIVARE, CHE LI HA TRAVOLI E TRASCINATI PER 150 METRI…