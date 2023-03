GIOCHI DI GUERRA – DURANTE L’ESERCITAZIONE DELLA NATO NEL MAR IONIO SONO APPARSE ALCUNE NAVI MILITARI RUSSE NELLA BAIA DI SUDA, VICINO ALL'ISOLA DI CRETA IN GRECIA. A PARTECIPARE ALL’ESERCITAZIONE DELL’ALLEANZA ATLANTICA, CHE SI TIENE OGNI ANNO, CI SONO 5 SOTTOMARINI (ANCHE NUCLEARI), PORTAEREI, JET, DRONI ED ELICOTTERI DI NOVE PAESI – IL MONITO DELL’AMMIRAGLIO MACK: “LA MINACCIA È REALE, LA NATO È PRONTA” - VIDEO!

Estratto dell’articolo di Marisa Ingrosso per “la Gazzetta del Mezzogiorno”

Prove di apocalisse nel Mare Nostrum. Mentre un dispositivo militare Nato a dir poco "muscolare" s'è lanciato nello Ionio per esercitarsi a dar la caccia ai sottomarini, unità della flotta della Federazione russa si son fatte immortalare a favore di satellite mentre "sfiorano" la più importante base del Patto Atlantico nel Mediterraneo, nella baia di Suda, sull'Isola di Creta (base famosa, tra l'altro, per aver ospitato il primo B-52 che ha toccato il suolo greco).

L'esercitazione Dynamic Manta 2023 è ospitata - come di consueto da 10 anni a questa parte - dall'Italia, ma questa volta non soltanto partecipano cinque sottomarini (anche nucleari), navi da guerra, aerei, elicotteri, droni e personale di nove Paesi, ma con la guerra in Ucraina è tutto maledettamente più complicato.

Tanto che il controammiraglio Stephen Mack, a capo della Forza subacquea della Nato, l'ha definita «una esercitazione estremamente realistica» e ha ammesso: «La minaccia è reale. La Nato è pronta. Questo è uno dei messaggi che vogliamo mandare». […]

Dopodiché, venerdì 3 come evidenziato sui canali social specializzati - le navi militari russe «Akademik Pashin» e «Admiral Kasatonov» sono diventate "visibili". Sono state immortalate anche dal satellite Sentinel 2 a 150 km a sud della citata, strategicissima, base Nato che sorge nella baia di Suda, a Creta.

La «Akademik Pashin» è una vecchia conoscenza della Puglia, è la nave militare russa che dicembre si piazzò nel Canale d'Otranto, prima sul cavo sottomarino OteGlobe (il collegamento in fibra ottica che collega Bari alla Grecia) e poi in corrispondenza del tratto sommerso del gasdotto Tap e che, per così dire, giocò a rimpiattino con la portaerei americana a propulsione nucleare «George H. W. Bush» fino a quando non si frappose il cacciatorpediniere "tarantino" «Andrea Doria». […]

