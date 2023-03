GIOCHIAMO AL DOTTORE? - UNA DONNA DI CUNEO DENUNCIA IL MEDICO A CUI SI ERA RIVOLTA PER UN MAL DI PANCIA: “MI HA PALPATA AL SENO E ALL’INGUINE DURANTE LA VISITA” - IL LEGALE DEL PROFESSIONISTA RINTUZZA: “HA PIÙ DI DUEMILA PAZIENTI E LAVORA NELLO STUDIO DA UNA QUINDICINA DI ANNI. MAI AVUTE ALTRE LAMENTELE”

Estratto dell’articolo di Barbara Morra per https://www.lastampa.it

«Ma è normale che per una visita per un mal di pancia si indaghi così a fondo». Questa è la domanda posta dalla paziente di uno studio medico associato con sede a Cuneo. La donna ha denunciato di aver subito attenzioni particolari da un medico come anomali palpeggiamenti al seno e all’inguine mentre lamentava un mal di pancia. […] ora il medico in questione è imputato per violenza sessuale.

La paziente si era rivolta a una delle segretarie dello studio, agitata, dicendo che aveva avuto una visita «approfondita». […] I giudici hanno sentito anche un’altra paziente: ha raccontato che era andata alla visita per un problema urinario e le era stato palpato il seno. […] Il professionista è difeso dall’avvocato Flavio Manavella che, attraverso le domande, ha fatto rilevare che il medico ha più di duemila pazienti e lavora nello studio da una quindicina di anni. Le segretarie hanno confermato di non aver avuto mai altre lamentele se non rilievi sulla «stranezza». […]

