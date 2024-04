GIOCHIAMO AL DOTTORE? È FINITO AI DOMICILIARI BIAGIO MARSELLA, 29ENNE DI FONDI, IN PROVINCIA DI LATINA, ACCUSATO DI ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE MA, SOPRATTUTTO, PER VIOLENZA SESSUALE NEI CONFRONTI DI QUATTRO CLIENTI, UNA DELLE QUALI MINORENNE: QUATTRO CLIENTI HANNO RACCONTATO DI ESSERE STATE SOTTOPOSTE A PALPEGGIAMENTI INVASIVI E NON CONSENSUALI, MENTRE IN UN CASO È STATO MESSO AGLI ATTI UN RAPPORTO COMPLETO…

Estratto dell’articolo di Monica Forlivesi per “il Messaggero”

biagio marsella 6

Giovane, faccia pulita, ovviamente in forma. Di Biagio Marsella fino a pochi giorni fa si diceva che era un personal trainer rampante, nel 2018 i primi post che pubblicizzavano corsi di tai chi chuan, poi via via interessi che si sono allargati così come il business: consigli sull'alimentazione, trattamenti per il dimagrimento, posturali, antiage e meditazione. Tanto impegno, tanta pubblicità, video con accanto qualche personaggio noto, orologi importanti, auto cabrio, laurea e specializzazioni.

Un giovane ambizioso, in ascesa, poi il piedistallo ha iniziato a scricchiolare e l'ordinanza di custodia cautelare notificata dai militari della Guardia di finanza le cui indagini restituiscono una spaccato terribile: finisce ai domiciliari per esercizio abusivo della professione ma soprattutto per violenza sessuale nei confronti di quattro clienti, una delle quali minorenne.

biagio marsella 4

Marsella ha 29 anni e una fidanzata che lo difende a spada tratta: «Chi conosce il nostro centro - scrive Silvia su Facebook - sa chi siamo, il modo in cui lavoriamo e il potente background del dottor Biagio Marsella che vanta oltre 20 titoli accademici, una laurea internazionale in osteopatia». Parla di un «Phd, il massimo grado di istruzione al mondo».

E aggiunge: «Riusciremo nei prossimi giorni a dimostrare la nostra assoluta estraneità dalle calunnie che sono state fatte e le renderemo note nei dettagli, perseguendo quanto assurdamente accaduto. Ps: siamo tutti a casa e riapriremo regolarmente nei prossimi giorni». Quel siamo tutti a casa per quanto riguarda il fidanzato è senza alternative attualmente: è ai domiciliari ed ha il braccialetto elettronico, per quanto riguarda la palestra in cui si sarebbero consumate le violenze, è stata sequestrata dalle Fiamme Gialle.

francesca cipriani biagio marsella

A Fondi, in provincia di Latina, in tanti sono increduli. […] Le indagini sono partite oltre un anno fa poi, la scorsa estate, la Procura affida una perizia per accertare se le manovre eseguite da Marsella siano compatibili con l'esercizio dell'attività di fiosioterapista. Secondo il perito quelle manovre sono improprie, veri e propri abusi sessuali.

[…] tra i suoi clienti in passato - nel 2021 - la soubrette ex Grande Fratello Francesca Cipriani.

[…] Le carte delle indagini però parlano chiaro, secondo la Procura di Latina Biagio Marsella svolgeva un'altra attività professionale: quella di fisioterapista, appunto, «in assenza dei prescritti titoli di studio, della prevista abilitazione e della necessaria iscrizione all'albo».

biagio marsella 3

[…] Un'indagine che ha allargato il campo alle violenze sessuali. Delle otto clienti sottoposte ai trattamenti fisioterapici, quattro hanno affermato di essere state sottoposte a palpeggiamenti invasivi e non consensuali, mentre in un caso è stato messo agli atti un rapporto completo. Tutto sarebbe avvenuto durante trattamenti di fisioterapia, crioterapia e pressoterapia, all'interno di un locale della palestra allestito appositamente. Raccontano le vittime: «Spesso chiudeva la porta della stanza a chiave». […]

biagio marsella 2 biagio marsella 5 biagio marsella 1