GIOCHIAMO AL DOTTORE? – UN 63ENNE DI MORTARA, IN PROVINCIA DI PAVIA, SI E' FINTO IMMUNOLOGO PER 30 ANNI, MA IN REALTÀ DOPO DUE ESAMI ALL’UNIVERSITÀ AVEVA ABBANDONATO GLI STUDI IN MEDICINA E NON AVEVA MAI CONSEGUITO LA LAUREA – IL SEDICENTE MEDICO NON SCRIVEVA MAI RICETTE E SI LIMITAVA A DARE CONSIGLI, MA I PAZIENTI SI FIDAVANO DI LUI E SI DENUDAVANO DURANTE LE VISITE A DOMICILIO – LA VERITÀ È VENUTA A GALLA QUANDO…

Sandro Barberis per “la Stampa”

Per oltre trent' anni ha fatto il medico senza che nessuno battesse ciglio. Anche la famiglia lo credeva laureato in medicina. Era stimato e ben visto a Mortara e dintorni. In realtà non aveva mai conseguito la laurea. Per questo un 63enne di Mortara è stato denunciato dai carabinieri per esercizio abusivo della professione.

Qualcosa è iniziato ad andare storto poco più di quattro mesi fa. A dicembre una sua paziente, una donna di Sant' Angelo Lomellina, si è presentata nella caserma dei carabinieri di Robbio e ha sporto una querela contro il 63enne Fabio Ferrotti. La donna era insoddisfatta della consulenza medica ricevuta.

Tanto che sono sorti dubbi sul fatto che l' uomo che l' aveva visitata fosse davvero un medico. La sua branca era l' immunologia, e diceva di aver lavorato per noti ospedali di Pavia e Torino e addirittura di aver esercitato la professione in un corpo militare.

Una querela che non ha lasciato indifferenti i carabinieri della stazione di Robbio e della compagnia di Vigevano, da cui dipendono. Così i militari coordinati dal maggiore Emanuele Barbieri hanno iniziato a scavare nel passato dell' uomo. Il sedicente medico aveva davvero iniziato gli studi universitari, ma dopo due esami aveva abbandonato gli studi.

Ma quel mestiere, in un modo o nell' altro, aveva deciso di esercitarlo comunque. Davanti alla sua abitazione, non lontana dal centro di Mortara, non ci sono targhette che indicano la presenza di uno studio medico. Spesso, secondo i carabinieri, visitava i pazienti al loro domicilio. Non risultano fatture nè ricette emesse. Il finto medico infatti si limitava a prescrivere diete e dare consigli su farmaci ed esami.

Senza mai nulla di scritto, perché doveva poi essere il paziente a chiedere le prescrizioni "ufficiali" al proprio medico di base. C' era comunque un clima di fiducia intorno al 63enne, tanto che altri medici (veri) di Mortara si rivolgevano a lui per avere consigli o semplicemente scambiare dei pareri professionali. E anche i pazienti avevano piena fiducia nel suo operato, tanto da denudarsi davanti al sedicente medico durante le visite. Sulla carta d' identità, alla voce professione, c' era scritto ricercatore.

Il 63enne è già stato interrogato dai carabinieri di Robbio. Avrebbe ammesso di non essere laureato, ma semplicemente diplomato al liceo. Tanto che è stato denunciato d' ufficio dai carabinieri per usurpazione di funzioni pubbliche, esercizio abusivo di una professione e sostituzione di persona. La notizia di reato è già stata trasmessa alla procura di Pavia, che ha aperto un fascicolo sull' intera vicenda partita dalla denunciata della paziente insoddisfatta.

Non è da escludere che la procura richieda nuovi accertamenti, anche a reparti specializzati dei carabinieri come il Nas (Nucleo anti sofisticazioni): controlli che potrebbero servire per definire meglio i contorni dell' intera vicenda emersa dopo oltre trent' anni in cui nessuno aveva mosso osservazioni a carico dell' uomo. Al momento la procura non ha disposto misure cautelari, come gli arresti domiciliari o l' obbligo di firma, a carico dell' uomo.

