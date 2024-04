GIOCHIAMO AI NAZISTI? - DOPO L'ATTACCO TERRORISTICO DI HAMAS A ISRAELE DEL 7 OTTOBRE 2023 E LA REAZIONE DELLO STATO EBRAICO, IN GERMANIA SI È REGISTRATO UN AUMENTO DEGLI EPISODI DI ESTREMISMO NELLE SCUOLE - ALCUNI DI QUESTI REATI SONO PROVOCATI DAI SOCIAL AD ESEMPIO ATTRAVERSO "SFIDE", LE COSIDDETTE "CHALLENGES", INGAGGIATE DA ADOLESCENTI – UNA DI QUESTE PREVEDE DI FARE IL SALUTO HITLERIANO, VIETATO IN GERMANIA…

(ANSA) - BERLINO, 06 APR - Dopo l'attacco terroristico di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023 e la reazione dello Stato ebraico, in Germania si è registrato un aumento degli episodi di estremismo nelle scuole. Alcuni di questi reati sono provocati dai social network ad esempio attraverso "sfide", le cosiddette "challenges", ingaggiate da adolescenti nel fare il saluto hitleriano, vietato in Germania.

SALUTO NAZISTA

Lo sottolinea il sito dell'emittente Ntv. L'incremento è stato registrato in sei delle 16 regioni tedesche che hanno risposto al sondaggio condotto dall'edizione domenicale del quotidiano Die Welt: la "maggior parte" dei casi è stata segnalata nel Brandeburgo, la regione ex-Ddr che circonda Berlino e che ha visto triplicare il fenomeno rispetto all'anno scorso (180 segnalazioni).

Segue la Sassonia, altra regione dell'est della Germania, dove si sono verificati 150 casi nell'ultimo anno solare e 90 in quello precedente. Anche in Assia, Land occidentale in cui si trova Francoforte, il numero di incidenti di matrice estremista è triplicato nel 2023 rispetto all'anno precedente, per un totale di 35 ma nel primo trimestre di quest'anno la cifra era già salita a 39. Come riferisce la Welt am Sonntag, l'assessorato della Pubblica istruzione dell'Assia "attribuisce questo fenomeno all'aumento dell'esibizione del vietato saluto hitleriano - spesso come sfida sui social media".