Estratto dell'articolo di Francesco Moscatelli per “La Stampa”

[…] Non c'è nessun mistero dietro la fine di Rkia Hamaoui, la donna di 32 anni ritrovata a terra con una ferita alla testa una settimana fa nella cucina della sua casa di Ariano Polesine, in provincia di Rovigo, e morta dopo un giorno di ricovero in ospedale.

Nessun giallo. Nessun killer. Anche se l'autopsia ha confermato quello che era emerso dal primo esame del medico legale e da una Tac, e che aveva portato la procuratrice della Repubblica Manuela Fasolato ad aprire un'indagine contro ignoti per omicidio: a uccidere Rkia è stata una pallottola esplosa da una certa distanza. Un proiettile calibro 22 che le ha perforato la tempia sinistra.

Erano stati i due figli di 8 e 11 anni a dare l'allarme al vicino e padrone di casa, Giacomo Stella, 81 anni, che dopo aver avvisato Asmaoui Lebdaoui, il marito di Rkia che in quel momento si trovava in un paese vicino per lavoro, aveva chiamato il 118 e i carabinieri.

A Stella, che vive nell'appartamento proprio sopra quello della famiglia di origine marocchina, erano poi stati sequestrati quattro fucili da caccia, regolarmente denunciati. All'appello, però, mancava un'altra arma detenuta dall'uomo, una pistola.

[…] A sparare accidentalmente sarebbe stato il più piccolo dei bambini che insieme al fratello maggiore stava maneggiando la calibro 22, lasciata incustodita in un capanno del giardino. I carabinieri guidati dal colonnello Maurizio Bianucci, comandante del nucleo operativo di Rovigo, l'hanno ritrovata lunedì sera sotto pochi centimetri di terra, in un fosso che separa la villetta a due piani in cui viveva Rkia da un campo. L'hanno nascosta i bambini in preda al panico? Qualcuno li ha aiutati?

Davanti alla villetta a due piani incastrata fra l'argine del Po di Goro e i campi, ieri, c'erano parcheggiate le auto di amici e parenti venuti a portare il loro sostegno al signor Stella. Tutti lo descrivono come stanco, stremato da questi giorni di indagini, e con pochissima voglia di parlare. Lui si limita a ripetere quello che dice da giorni: «Non ho fatto niente, niente. Non vedo l'ora che spariscano tutte queste telecamere e tutti questi giornalisti. Lasciatemi in pace». […]

