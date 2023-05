GIOCO, SET, BEBE' – A 41 ANNI SERENA WILLIAMS ANNUNCIA L’ARRIVO DEL SUO SECONDO FIGLIO CON ALCUNI SCATTI CON IL COMPAGNO ALEXIS OHANIAN. METTENDO IN MOSTRA LA PANZA AL MET GALA, LA TENNISTA HA SFOGGIATO UN VESTITO IMPROPONIBILE – E I FAN SONO SICURI CHE ORMAI I CAMPI DA TENNIS PER LEI SIANO SOLO UN RICORDO: DA TEMPO SNOBBA LE ISCRIZIONI AI TORNEI E…

[…] Serena Williams […] Ha saputo vincere un torneo del Grande Slam incinta di Olimpia, la sua prima figlia, e oggi annuncia la sua seconda gravidanza nella fase più particolare del suo lungo addio al tennis.

Serena Williams e il lungo addio al tennis

La parola ritiro non l’ha ancora mai pronunciata, per davvero, ma è come se fosse così. Ma più delle dichiarazioni pubbliche, incerte nel suo caso, contano le iscrizioni ai tornei nel tennis. E ora con l’annuncio che sta aspettando a 41 anni il suo secondo figlio, possiamo affermare con una certa disinvoltura che il suo addio è concreto, vero, definitivo.

Serena Williams è e rimane la più importante tennista sul campo con i suoi 23 titoli dello Slam vinti, 73 tornei conquistati in carriera complessivamente e una carriera irripetibile. Ora è in attesa del secondo figlio dal marito, l’imprenditore digitale e internet visionary Alexis Ohanian, che ha fondato a suo tempo Reddit e si è avventurato più di recente in altre imprese. […]

