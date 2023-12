4 dic 2023 18:33

IL GIOCO SI FA MA-DURO - LA VITTORIA DEI "SI'" NEL REFERENDUM PER L'ANNESSIONE AL VENEZUELA DELLA REGIONE DELL'ESEQUIBO, IN GUYANA, RISCHIA DI SCATENARE UNA GUERRA IN AMERICA LATINA - IL TERRITORIO È RICCO DI MINERALI PREZIOSI E DI PETROLIO. LA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA HA ORDINATO AL VENEZUELA DI NON INTRAPRENDERE ALCUNA AZIONE "CHE POSSA ALTERARE IL CONTROLLO DELLA GUYANA SU ESEQUIBO", MA INTANTO CARACAS HA SCHIERATO MILITARI IN TUTTO IL PAESE - ANCHE IL BRASILE, CON CUI L’ESEQUIBO CONFINA, HA...