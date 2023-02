8 feb 2023 09:57

GIOCO SPORCO – UN ALLENATORE DI BASKET DI UNA NOTA SOCIETÀ DI ROMA È STATO ARRESTATO CON L'ACCUSA DI AVER ABUSATO DI UN GIOCATORE MINORENNE – DALLE INDAGINI È EMERSO CHE, DI SERA, L'UOMO INVITAVA ALCUNI RAGAZZINI NELLA FORESTERIA DOVE DORMIVA, CON LA SCUSA DI FARE MASSAGGI O DI DISCUTERE DI SCHEMI DI GIOCO – IN PASSATO IL COACH ERA GIÀ STATO CONDANNATO PER VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA IN DANNO DI MINORI