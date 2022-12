IL GIOCO DELLE TRE ONG – IL QATARGATE ARRIVA FINO IN ESTONIA, A TALLIN, DOVE HA SEDE LA “EQUALITY CONSULTANCY”, UNA SOCIETA’ CHE VEDE COINVOLTE LE FAMIGLIE GIORGI E PANZERI – SI TRATTA DI UNA FINTA “ONG” GEMELLA DI QUELLA CON SEDE A MILANO, CEDUTA DA GIORGI A UN BARISTA SLOVENO CHE SI PENSA SIA IL “COMPAGNO” DELLA FIGLIA DI ANTONIO PANZERI – LE DUE “EQUALITY” SONO NATE QUANDO PANZERI ERA EURODEPUTATO E NON POTEVA INCASSARE SOLDI DA SOGGETTI TERZI...

Giacomo Amadori per “La Verità”

MEME QATARGATE BY MACONDO

In un moderno palazzo a forma di parallelepipedo grigio, di fronte a un bar e a un sexy shop potrebbe essere custodito uno dei segreti del Qatargate. Siamo nel centro di Tallin, capitale dell'Estonia, non distante dall'imponente Palace hotel, location perfetta per una spy story da guerra fredda. In via Tatari 2, all'interno di un business center, aveva la sua sede la Equality consultancy, la società gemella dell'omonima srl italiana di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. Protagoniste della nostra storia sono la famiglia Panzeri e la famiglia Giorgi.

FRANCESCO GIORGI EVA KAILI

Diversi componenti delle due casate sono stati arrestati, altri sono indagati. Il giudice istruttore belga Michel Claise ha spedito in cella l'ex europarlamentare Pd Pier Antonio Panzeri, mentre ha mandato ai domiciliari la moglie Maria Dolores Colleoni e la figlia Silvia; in gattabuia è finito anche Francesco Giorgi, ex assistente di Panzeri a Bruxelles, mentre per i suoi genitori, Luciano e Iole, Claise ha chiesto un interrogatorio in veste di indagati per alcuni bonifici sospetti inviati a Bruxelles per un acquisto immobiliare.

I Panzeri e i Giorgi sono accusati di associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio. Il filo rosso che unisce queste persone è rappresentato dai servigi di una ragioniera di Opera (Milano), la cinquantacinquenne Monica Rossana Bellini. Ma anche dalla Equality, una ditta impiegata in Italia dal 2018 al 2020 in attività collegate al mondo delle Ong e delle relazioni internazionali e che, forse, era stata pensata per avere un significativo ruolo all'interno del Qatargate.

MONICA ROSSANA BELLINI

La Equality estone dista 2.500 chilometri dalla sorella italiana di Opera, ma la sua compagine societaria era esattamente sovrapponibile, come abbiamo scoperto consultando l'atto costitutivo, siglato il 6 settembre 2018 davanti al notaio Aivar Mesikäpp. Le quote di entrambe erano infatti in mano alla ragioniera Bellini, a Luciano Giorgi, 66 anni, nato e cresciuto ad Abbiategrasso, e al di lui figlio, Stefano, classe 1990. La prima deteneva il 5 per cento, Giorgi senior il 70 e l'erede il 25. Il capitale sociale in Estonia era di 2.500 euro, in Italia di 10.000.

MANFRED FORTE

Il 28 dicembre 2018 nasce la Equality italiana. Il 9 aprile 2019 Panzeri annuncia di aver rifiutato la ricandidatura alle Europee. Il 18 giugno 2019, pochi giorni dopo le elezioni per il Parlamento di Bruxelles, l'assemblea della ditta estone delibera lo scioglimento e, su istanza del liquidatore, Erik Salur, la società, il 15 aprile 2020, viene cancellata dal registro. La compagine italiana va nella stessa direzione: il 23 luglio 2019 i due Giorgi cedono le loro quote; il 5 settembre Stefano lascia alla Bellini il ruolo di amministratore unico; nel novembre del 2020, la Equality di Opera viene messa in liquidazione; l'8 giugno del 2021 cessa di esistere.

In Italia l'ultimo bilancio segna perdite per 51.000 euro, a Tallin invece la Equality, tra l'11 settembre 2018 e il 18 giugno 2019, non avrebbe svolto alcun tipo di attività economica, chiudendo l'esercizio con un attivo di 2.500 euro, ovvero il capitale investito. Ma a che cosa doveva servire quella scatola vuota? E perché una ragioniera con lo studio a Opera e un preside scolastico di Abbiategrasso si sono spinti sin sulle rive del Mar Baltico per fondare una società di consulenza a livello internazionale?

FRANCESCO GIORGI

La mente contabile di queste iniziative sarebbe proprio la bergamasca Bellini. In Lombardia è figura nota avendo ottenuto numerosi incarichi di derivazione politica in Comuni e società partecipate ed avendo lei stessa, negli anni 90, ricoperto il ruolo di assessore in una giunta a guida Pds.

Claise la considera «responsabile della consulenza gestionale e finanziaria della coppia Panzeri-Colleoni» e sospetta che la donna possa aver veicolato «operazioni di riciclaggio». Per questo ne ha ordinato la perquisizione, anche se a giudizio dei legali della Bellini l'indagine sarebbe «unicamente a carico di terze persone».

la moglie e la figlia di antonio panzeri

Per gli avvocati la loro assistita non sarebbe «la consulente finanziaria o contabile dei coniugi Panzeri» e la stessa con un altro quotidiano ha specificato che il suo gruppo di lavoro «si è occupato dalla contabilità forfettaria dello studio legale di Silvia Panzeri». La Bellini ha anche dichiarato che Giorgi senior non sarebbe altro che «uno dei suoi tanti clienti», omettendo, però, di ricordare di aver fondato con lui e con suo figlio le due Equality. La cui costola italiana, che, come abbiamo già scritto, pur occupandosi di questioni molto distanti dal mondo della scuola, ma molto vicine al raggio di azione di Francesco Giorgi e Panzeri senior, è riuscita a fatturare per prestazioni 240.000 euro nel 2019 e 81.000 l'anno successivo. Davvero un bel risultato.

Ma chi sono stati i clienti che in meno di 24 mesi hanno gonfiato le casse della srl, con 321.000 euro? Le Equality sono nate quando Panzeri senior era eurodeputato e non poteva essere remunerato da soggetti terzi. Poi l'ex sindacalista non è stato rieletto e ha fondato la sua Ong Fight impunity, diventando praticamente un lobbista.

antonio panzeri

A questo punto le due Equality sono state smantellate quasi contemporaneamente. Si tratta di un semplice caso? Forse no. Un indizio parrebbe certificare lo stretto legame che c'era tra le società di consulenza dismesse e Panzeri: sapete a chi ha ceduto il 40 per cento delle sue quote Luciano Panzeri in Italia? Al cinquantaseienne sloveno Manfred Forte. E chi è costui? Grazie ad alcune fonti il 24 dicembre abbiamo svelato che sarebbe niente meno che il compagno di Silvia Panzeri.

Un legame che ci fa intravedere il filo rosso che conduce dall'Equality a Panzeri, anche se a costituire l'azienda ufficialmente sono stati padre e fratello del suo assistente parlamentare e la ragioniera che seguiva la contabilità della figlia Silvia. Ieri abbiamo provato a chiedere alla ragioniera se quella scatola estone fosse stata pensata per far transitare verso l'Italia pagamenti che sarebbe stato meglio non far giungere direttamente nel nostro Paese, fosse anche solo per questioni di opportunità politica o di possibili conflitti d'interesse.

banconote sequestrate a pier antonio panzeri e eva kaili

Nei piani iniziali i soldi dal Qatar o quelli Marocco avrebbero dovuto passare dal Baltico? Il gip di Aosta Giuseppe Colazingari ha spiegato in un recente decreto di sequestro ai danni di Nicolò Figà-Talamanca, segretario generale della Ong No peace without justice, pure lui arrestato in Belgio, quale sarebbe lo schema della presunta associazione per delinquere: «Vi sono Stati "corruttori" che versano denaro sul conto di società con sede all'estero e, successivamente, il denaro viene versato su uno dei conti di una ong/onp di Talamanca, il cui ruolo parrebbe essere quello di garantire che il denaro venga poi convogliato ai destinatari della corruzione».

EVA KAILI FRANCESCO GIORGI

Qualche Stato «corruttore» avrebbe dovuto inviare i soldi anche alla Equality? Ieri abbiamo provato a domandarlo sia a Luciano Giorgi che alla Bellini. Quest' ultima ci ha risposto con due sole parole: «Mi perseguita». Ma noi siamo solo alla ricerca di qualche risposta.

ARTICOLI CORRELATI