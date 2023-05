AL GIOCO DEL TRONO O SI VINCE O SI ROSICA – LA RIVALITA’ TRA HARRY E WILLIAM RICORDA QUELLA TRA LA REGINA ELISABETTA E SUA SORELLA MARGARETH, UN ALTRO CASO IN CUI LA VITA DELLA FIGLIA MINORE È STATA SACRIFICATA SULL'ALTARE DELLE REGOLE DINASTICHE E DELLE CONVENZIONI. ANCHE LÌ C'ERA UNA SORELLA DESTINATA ALLA STORIA E L'ALTRA MASSACRATA DALL'INVIDIA E DALLE REGOLE DI CORTE – “LA STAMPA”: “PER SOPRAVVIVERE ALLA SUA ANACRONISTICA ESISTENZA, LA FAMIGLIA REALE INGLESE DEVE SACRIFICARE TUTTO, ANCHE I LEGAMI DI SANGUE, ALLE NECESSITÀ DELLA CORONA”

Estratto dell’articolo di Caterina Soffici per “la Stampa”

E così Harry è entrato da solo. Il reietto, il ribelle […] Per il funerale della regina era in seconda fila, facevano notare i commentatori reali della Bbc, gente che di queste faccende se ne intende. È retrocesso di una fila dopo l'uscita del libro "The Spare", da Mondadori tradotto in italiano come "Il Minore", ma il significato in inglese è ben peggiore, dà più l'idea di una ruota di scorta. "The Heir and the Spare" è il detto inglese, l'erede e il rimpiazzo, quello che subentra dovesse capitare qualcosa all'altro. E quindi Harry era solo e tristanzuolo […] Il fratello maggiore […] era in prima fila […]I due fratelli potevano sotterrare l'ascia di guerra, almeno per l'incoronazione del padre.

Farsi vedere insieme, entrare nell'Abbazia di Westminster fianco a fianco, come è sempre stato […] E invece no. Fratelli coltelli, come nelle più classiche delle faide e delle narrazioni. Come era avvenuto tra la regina Elisabetta e sua sorella Margareth, un altro caso di rapporti complicati, di amore e odio, dove la vita della minore è stata sacrificata sull'altare delle regole dinastiche e delle convenzioni. Anche lì c'era una sorella destinata alla Storia e l'altra neppure di scorta, massacrata dall'invidia e dalle regole di corte. […]

E il minore, il figlio ribelle, che da sempre si sente escluso, quello che sono disposti a sacrificare nella guerra in Afghanistan, tanto è una scorta. E poi il padre, la madre e la matrigna, come nelle fiabe popolari. […] Anche la storia che studiamo sui libri è il racconto di uomini e donne, delle loro gesta e delle loro nefandezze. […] ci ricordiamo le storie degli odi e degli amori e delle lotte dei grandi. […]

Il principe Amleto, erede al trono di Danimarca, vede apparire sugli spalti del castello di Elsinore lo spettro del re suo padre, che gli rivela di essere stato assassinato dal proprio fratello Claudio. Poi sposa la regina Geltrude, giura vendetta e comincia a simulare la follia per scoprire i responsabili e complici dell'omicidio. Riccardo III trama perché suo fratello Edoardo IV mandi in prigione l'altro fratello Giorgio, lo fa uccidere da due sicari e sposa la vedova. Poi fa rinchiudere anche i nipoti nella torre di Londra. Anche lì era tutta una questione di fratelli maggiori e minori, di linee ereditarie al trono e di successioni. E non è solo una questione di potere, badate, ma di riconoscimento e di ambizioni. […]

Oggi il regno è metaforico […] Non si uccidono tra loro con le spade e i veleni, oggi. Ma via tabloid e interviste tv, libri e Netflix, le armi delle battaglie moderne, dove tutto deve necessariamente passare per i media, i nuovi menestrelli. E così alla fine sono i dettagli di queste storie che fanno la Storia. Sono gli odi e i rancori, le gelosie e le incomprensioni, i non detti e i troppo detti. Per sopravvivere alla sua anacronistica esistenza, la famiglia reale inglese deve sacrificare tutto, anche i legami di sangue, alle necessità della Corona […]

