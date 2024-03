19 mar 2024 13:09

GIORGIA, COME STAI MES? - IL PRESIDENTE DELL'EUROGRUPPO, PASCHAL DONOHOE, SCRIVE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO, CHARLES MICHEL, IN VISTA DELL'EUROSUMMIT DI VENERDÌ: “È NECESSARIO FINALIZZARE LA RIFORMA DEL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ ATTRAVERSO LA RATIFICA IN TUTTI GLI STATI MEMBRI. L'UNIONE BANCARIA DEVE ANCORA ESSERE COMPLETATA” – UN MESSAGGIO CHIARO PER IL GOVERNO MELONI, L’UNICO A NON AVERE ANCORA RATIFICATO IL TRATTATO…