16 feb 2023 10:47

GIORGIA MELONI CERCA DI RIPRENDERSI UN POSTO IN PRIMA CLASSE IN EUROPA – LA PREMIER VOLA A MONACO PER LA CONFERENZA SULLA SICUREZZA CON L'OBIETTIVO DI USCIRE DALL'ANGOLO IN CUI FRANCIA E GERMANIA L'HANNO RELEGATA – DOPO LE SPARATE PRO-PUTIN DI BERLUSCONI, IL GOVERNO SI GIOCA LA FACCIA CON I POPOLARI EUROPEI. NON A CASO C’È ANCHE IL LEADER DEL PPE, MANFRED WEBER – IL DAGOREPORT SUL POSSIBILE AIUTO DELLA METSOLA ALLA MELONI PER ENTRARE NEL PPE