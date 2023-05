GIORGIA MELONI, DOPO AVER ASCOLTATO IL RICHIAMO DELLA COSCIENZA, HA INDOSSATO GLI STIVALONI DI GOMMA ED E' ANDATA IN EMILIA-ROMAGNA A FARSI SELFIE CON I POVERACCI CHE SI STANNO SPACCANDO LA SCHIENA A SPALARE FANGO: “SONO COMMOSSA, NON È IL MOMENTO DELLE PASSERELLE. I SOLDI DEL PNRR? IN QUESTA FASE È NECESSARIO L’UTILIZZO DI ALTRI FONDI…”

giorgia meloni in emilia romagna 3

«C’è il Consiglio dei Ministri martedì, c’è tutta la giornata di domani per ottimizzare i provvedimenti su tutto quello che si può fare. Ho parlato con Bonaccini, i sindaci e la Protezione Civile per capire cosa è prioritario. Il governo c’è e ci sono anche gli altri livelli istituzionali. Bisogna lavorare giorno per giorno ma ci siamo»: a garantirlo ai cronisti, a Ravenna, è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in visita nelle zone coinvolte dall’alluvione.

«Non è il momento delle passerelle», ha aggiunto, per poi definirsi «commossa» da quello che ha visto nel corso dei suoi sopralluoghi di oggi. «Ho trovato cittadini molto orgogliosi che stavano lavorando e dicevano “ci rimettiamo in piedi”, ragazzi giovanissimi che arrivano da tutte le parti per dare una mano».

giorgia meloni in emilia romagna 2

Incalzata dai cronisti, Meloni ha anche spiegato perché non crede si possano usare i fondi del Pnrr per la ricostruzione: le risorse, ha detto, «vanno usate nel modo migliore» ma «in questa fase» è a suo parere «necessario l’uso di altri fondi». Poi una battuta: « Sul Pnrr ho sentito cose inesatte. Sono contenta che se ne parli, vuol dire che si è d’accordo sul fatto che si possa ridiscutere».

