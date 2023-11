GIORGIA MELONI RICHIAMA TUTTI ALL'ORDINE E ALLA DISCIPLINA! - IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA APPROVATO IL PACCHETTO DI NORME CHE INTRODUCE UNA RAFFICA DI NUOVI REATI - D'ORA IN POI È PREVISTO IL CARCERE ANCHE PER LE NEO-MAMME E PER LE DONNE INCINTE - QUESTO PROVVEDIMENTO NASCE PER COLPIRE LE GIOVANI ROM, PERENNEMENTE IN GRAVIDANZA, CHE LA FANNO FRANCA DOPO AVER COMMESSO UN REATO - AUMENTANO LE PENE PER CHI OCCUPA ABUSIVAMENTE LE CASE, IMBRATTA LE STAZIONI DI POLIZIA E...

Estratto dell'articolo di Francesco Grignetti per "La Stampa"

matteo piantedosi giorgia meloni

Una raffica di nuovi reati, norme carcerarie, innalzamento delle pene. È il Pacchetto Sicurezza del governo Meloni. [...] Passando da chi imbratta i muri delle stazioni di polizia a chi si auto-istruisce via Internet su come costruire una bomba, a chi occupa il domicilio altrui, a chi organizza e dirige le rivolte carcerarie, nel nuovo ddl -che oggi sarà esaminato dal Consiglio dei ministri - c'è davvero di tutto.

Il filo comune è il pugno duro. Come descrivere diversamente, per dire, la detenzione di donne incinte o di quelle con bambini sotto un anno, pur se non in un carcere ordinario, ma negli istituti a custodia attenuata? Oggi è esplicitamente vietato e la pena viene «differita», cioè rinviata. Giorgia Meloni invece riapre le celle per le donne in gravidanza.

POLIZIA CASA OCCUPATA

Anche se non detto, è evidente che questa norma è stata pensata per le giovani rom. «L'esecuzione della pena – si legge – non può essere differita ove dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti».

[...] Altro tema popolare è l'occupazione violenta delle case. Le vittime sono soggetti deboli. Ebbene, «chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da 2 a 7 anni». Stessa pena per «si appropria di un immobile altrui, con artifizi o raggiri, ovvero cede ad altri l'immobile occupato». [...] Si liberalizza il porto d'armi per gli agenti, che dovevano limitarsi alla pistola d'ordinanza e ci saranno nuove norme a maggiore tutela di chi veste la divisa. [...]

borseggiatrice scoperta sulla metro a di roma 5

Sempre a tutela delle forze di polizia, quando si verificano atti di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale «se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente, la pena è aumentata di un terzo».

Infine, affinché non si turbi nemmeno il decoro delle stazioni di polizia, guai ai graffitari che ne imbrattino i muri, pena la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e della multa da 1.000 a 3.000 euro. Nei casi di recidiva, la pena della reclusione passa da 6 mesi a 3 anni e della multa fino a 12.000 euro.

I radicalizzati islamisti che compulsano Internet e si istruiscono sulle tecniche per costruire bombe artigianali, rischieranno da 2 a 6 anni. C'era da colmare «un vuoto normativo». E ancora: chi in un istituto penitenziario, mediante atti di violenza o minaccia, tentativi di evasione, resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini, in tre o più persone riunite, promuove, organizza, dirige una rivolta è punito con la reclusione da 2 a 8 anni. [...]

donna incinta in prigione SGOMBERO CASE POPOLARI TORINO sgombero via bolla milano 7 sgombero via bolla milano 6 CASE OCCUPATE