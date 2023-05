LE TRAPPOLE DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE - QUESTA POPPUTA SIGNORINA NON È IL MINISTRO DELLA SALUTE GIAPPONESE (CHE IN REALTÀ È UN UOMO). LA FOTO È STATA PRODOTTA DALL'IA E PUBBLICATA IN RETE SPACCIANDO LA DONNA MAMMELONICA E CON IL CAPEZZOLO AL VENTO PER UN MEMBRO DEL GOVERNO NIPPONICO - IN TANTI CI HANNO CREDUTO (E SPERATO) MA SI TRATTA DELL’ENNESIMO ESEMPIO DI COME QUESTO STRUMENTO, SE USATO CON MALIZIA, POSSA GENERARE DISINFORMAZIONE TRA I PIÙ CREDULONI…