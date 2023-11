I GIORNALISTI CHE HANNO RIPRESO GLI ATTACCHI DI HAMAS SONO "TESTE DI GAZA"? - VOLANO ACCUSE PER I 4 FOTOREPORTER PRESENTI AL MASSACRO DEL 7 OTTOBRE: LA ONG ISRAELIANA "HONEST REPORTING" LI HA ACCUSATI DI AVER SAPUTO IN ANTICIPO DELL'ATTACCO DEI TERRORISTI NEL KIBBUTZ KFAR AZA, MENTRE L'ANALISTA PALESTINESE MUHAMMED SHEHADA SOSTIENE CHE SI TRATTI DI UN TENTATIVO DI SCREDITARE I REPORTER - UNO DEI QUATTRO È IL COLLABORATORE DI CNN, HASSAN ESLAIAH: SU "X" È EMERSA UNA FOTO DOVE VIENE BACIATO E ABBRACCIATO DAL LEADER DI HAMAS, YAHYA SINWAR...

Estratto dell'articolo di Greta Privitera per il “Corriere della Sera”

fotoreporter durante l attacco di hamas del 7 ottobre 2

Tutto è partito dalla domanda: che cosa ci facevano il 7 ottobre quattro fotografi di Gaza che lavorano per Associated Press e Reuters , così presto, sul luogo del massacro di Hamas? Da qui è nata una polemica di risonanza mondiale, che vede coinvolte oltre alle due agenzie giornalistiche anche Cnn e New York Times . L’ong filo israeliana Honest Reporting ha pubblicato una serie di «indizi» che hanno fatto sorgere qualche dubbio su quanto fosse noto dell'attacco ad alcuni fotografi di Gaza, […] I quattro fotoreporter si chiamano Hassan Eslaiah, Yousef Masoud, Ali Mahmud e Hatem Ali e hanno documentato i rapimenti e le violenze di quel famigerato 7/10.

fotoreporter durante l attacco di hamas del 7 ottobre 1

A essere più controverso è l'operato di Eslaiah. Il collaboratore di Cnn e Ap , oltre ad aver catturato le immagini dei miliziani infiltrati mentre entravano nel Kibbutz Kfar Aza e postato un video di sé stesso davanti a un carro armato in fiamme, sarebbe protagonista di un filmato in cui è in moto, dietro a un miliziano, e sembrerebbe tenere nella mano sinistra una granata. Su X, Eslaiah è già diventato il giornalista-terrorista. […] anche per un vecchio scatto riemerso dove viene baciato e abbracciato dal leader di Hamas, Yahya Sinwar.

hassan eslaiah con il leader di hamas yahya sinwar

L’ufficio stampa del governo israeliano ha affermato di considerare con «severità» queste informazioni, e ha definito i quattro uomini «complici di crimini contro l’umanità». «Se ci sono giornalisti che sapevano dell'attentato, e che hanno scattato foto mentre i bambini venivano massacrati, non sarebbero diversi dai terroristi e la loro punizione dovrebbe essere severa», ha scritto su X Benny Gantz, leader centrista israeliano.

Difficile provare che i fotoreporter di Gaza fossero a conoscenza del piano di Hamas, perché dalle ricostruzioni degli ultimi giorni si è capito che nemmeno il commando dei miliziani aveva idea di quello che sarebbe successo, fino a poco prima di agire. […]

giornalisti a gaza 3

Reuters , Cnn , Ap e New York Times hanno ribattuto dicendo che nessuna delle redazioni era a conoscenza in anticipo dell'attacco. […] Muhammad Shehada, analista palestinese, accusa Israele di voler screditare i reporter di Gaza, gli unici che possono raccontare quello che succede nella Striscia. Per ora, sia Cnn che Ap hanno sospeso la collaborazione con Hassan Eslaiah .

