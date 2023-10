UN GIORNO DA CANI – LA POLIZIA SLOVACCA CONDIVIDE SU FACEBOOK LA FOTO DI UN CANE AL VOLANTE DI UN AUTO: L’IMMAGINE È STATA SCATTATA DALL’AUTOVELOX DI UN PICCOLO VILLAGGIO, E NON È STATA MODIFICATA. L’AUTO AVEVA SUPERATO I LIMITI DI VELOCITÀ QUANDO LA FOTOCELLULA HA SCATTATO, IMMORTALANDO L’ANIMALE. IL PADRONE È STATO MULTATO E SI È DIFESO PROVANDO A SPIEGARE CHE…

A prima vista ha tutta l'aria di essere una bufala. Un fotomontaggio come tanti. Se non fosse che l'immagine in questione è stata diffusa dalla pagina Facebook ufficiale della Repubblica Slovacca. Ed è proprio la 'Policia Slovenskej Republiky' ad assicurare che è tutto vero. "Gli agenti non credevano ai loro occhi" [...[.

La foto, scattata da un autovelox nel piccolo villaggio di Šterusy, a nordest di Bratislava, mostra un cane al volante di un'auto. "L'immagine non è modificata e non si tratta di un falso", viene messo in chiaro dalla polizia. Secondo quanto ricostruito l'auto stava procedendo oltre i limiti di velocità quando l'autovelox ha scattato la foto immortalando l'animale sorridente al posto di guida.

L'uomo "al volante" (o meglio: dietro al cane) è stato multato per "violazione del codice della strada". [...] si è difeso sostenendo che il suo amico a quattro zampe sia improvvisamente saltato sul [...] sedile. Una 'sorpresa' che però, secondo i poliziotti, non è stata registrata nella sequenza di immagini. [...]