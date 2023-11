netanyahu gaza palestina

"BOMBARDAMENTI NOTTURNI SU GAZA, ALMENO 27 MORTI"

(ANSA) - Almeno 27 persone sono morte nei bombardamenti notturni su Gaza. Lo sostiene - come riporta Al-Jazeera - l'agenzia di stampa palestinese Wafa. In dettaglio almeno 15 persone sono state uccise nel quartiere Tal al-Sultan di Rafah, nel sud di Gaza. Altre 10 persone sono morte ad Al-Zawaida, nel centro della Striscia di Gaza, mentre altre due sono state uccise in un attacco su una casa nel campo profughi di Jabalia. "Alcune aree di Gaza non sono state raggiunte dalle autorità o dai servizi di emergenza a causa dei pesanti bombardamenti - sostiene Wafa - ed è probabile che il bilancio delle vittime possa essere più alto".

ESERCITO, 450 ATTACCHI SU GAZA, UCCISO COMANDANTE HAMAS

BOMBARDAMENTI ISRAELIANI SU GAZA

(ANSA) - L'esercito israeliano ha ucciso comandanti di Hamas e ha colpito oltre 450 obiettivi nella Striscia nelle ultime 24 ore. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui i soldati "hanno preso il controllo di un compound militare di Hamas con posti di osservazione, aree di addestramento per gli operativi e tunnel uccidendo numerosi terroristi". Tra i comandanti colpiti vi è Jamal Mussa, "responsabile delle operazioni speciali di sicurezza di Hamas. Nel 1993 Mussa condusse un attacco a fuoco contro soldati israeliani di pattuglia nella Striscia". Inoltre sono stati uccisi comandanti di Hamas durante le battaglie sul campo.

ambulanze palestinesi distrutte da israele 2

WFP, A GAZA SCORTE ALIMENTARI SUFFICIENTI PER CINQUE GIORNI

(ANSA) - Le scorte attuali di beni alimentari essenziali a Gaza sono sufficienti per circa altri cinque giorni. Lo sostiene il Programma alimentare mondiale (World food programme), l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare e la più grande organizzazione umanitaria del mondo. Secondo Cindy McCain, direttrice esecutiva del Wfp, la situazione per la popolazione di Gaza è "catastrofica" poiché nella zona di guerra non viene inviato abbastanza cibo.

i tunnel di hamas sotto gaza 7

ONU, AGENZIE CHIEDONO CESSATE IL FUOCO IMMEDIATO A GAZA

(ANSA) - Le principali agenzie umanitarie delle Nazioni Unite e gli enti di beneficenza internazionali hanno chiesto un immediato "cessate il fuoco umanitario" a Gaza. E' quanto si legge in una dichiarazione congiunta firmata, tra gli altri, dai vertici dell'Ocha, dell'Unicef, del Programma alimentare mondiale, dell'Oms, di Save the Children e di Care International. Nella nota la situazione di Gaza è definita "orribile" e "inaccettabile".

BOMBARDAMENTI ISRAELIANI SU GAZA

"Da quasi un mese il mondo osserva l'evolversi della situazione in Israele e nei Territori palestinesi occupati - si legge - con shock e orrore per il numero vertiginoso di vite perse e dilaniate. Secondo le autorità israeliane, in Israele sono state uccise circa 1.400 persone e migliaia sono rimaste ferite. Più di 200 persone, compresi bambini, sono state prese in ostaggio. I razzi continuano a traumatizzare le famiglie. Decine di migliaia di persone sono state sfollate.

ambulanze palestinesi distrutte da israele 3

Questo è orribile". "Tuttavia, l'orribile uccisione di un numero ancora maggiore di civili a Gaza - proseguono le agenzie umanitarie - è un oltraggio, così come lo è l'esclusione di 2,2 milioni di palestinesi da cibo, acqua, medicine, elettricità e carburante. A Gaza, secondo il Ministero della Sanità, sono state uccise quasi 9.500 persone, tra cui 3.900 bambini e oltre 2.400 donne. Più di 23.000 feriti necessitano di cure immediate negli ospedali sovraccarichi. Un'intera popolazione è assediata e sotto attacco, privata dell'accesso ai beni essenziali per la sopravvivenza, bombardata nelle proprie case, rifugi, ospedali e luoghi di culto. Questo è inaccettabile".

ARTIGLIERIA ISRAELIEANA

Gaza City accerchiata L’esercito israeliano di fronte al dilemma degli ospedali stipati

Estratto dell’articolo di Daniele Raineri per “la Repubblica”

L’esercito israeliano è davanti a un dilemma atroce. Gaza City è ora accerchiata e per continuare l’attacco e la guerra contro Hamas nel settore Nord della Striscia deve passare per quattro grandi ospedali, che in questi giorni sono diventati il rifugio di decine di migliaia di palestinesi sfollati che non hanno altri posti sicuri dove andare.

l attacco israeliano al campo profughi di jabalia striscia di gaza 1

Se avanza e sposta la linea dei combattimenti vicino e dentro agli ospedali gli effetti saranno catastrofici per i civili e si sommeranno al bilancio già pesantissimo delle prime quattro settimane di guerra, che ormai è arrivato a diecimila morti secondo i dati del ministero della Sanità palestinese – e un terzo di loro erano bambini.

Una decisione del genere produrrebbe anche effetti politici e militari fuori dalla Striscia, perché in potenza potrebbe provocare la sollevazione della Cisgiordania, rivolte e disordini nel mondo arabo, l’entrata in guerra di Hezbollah dal Libano e altri effetti a cascata che toccano l’Amministrazione Biden e i governi dell’Europa. […]

l attacco israeliano al campo profughi di jabalia striscia di gaza 6

Ieri il portavoce dell’esercito, Daniel Hagari, ha detto che secondo informazioni d’intelligence l’ospedale indonesiano (perché finanziato da benefattori di Jakarta) a Beit Lahia, Nord della Striscia, nasconde una rete di tunnel – «è stato costruito apposta sopra i tunnel» – e cede il suo carburante a Hamas.

E l’ospedale Sheik Hamad, finanziato dal Qatar, sempre a Nord ma sulla costa, sarebbe usato da Hamas per entrare e uscire dalla rete di tunnel e sparare contro i soldati israeliani. […]

ambulanze palestinesi distrutte da israele 7

In questi giorni secondo i dati delle Nazioni Unite ospita cinquantamila sfollati, ma per l’esercito israeliano al Shifa nasconderebbe nel suo sottosuolo la base più importante di Hamas. Sono spiegazioni che puntano a costruire una legittimità in anticipo per attacchi contro gli ospedali e sono verosimili, perché Hamas è da sempre molto abile a sfruttare la presenza di luoghi protetti e di scudi umani.

Ma questo non risolve il problema. Durante l’operazione “Spade di ferro” le forze israeliane hanno dato la priorità massima al bombardamento – «su una scala senza precedenti […] delle posizioni di Hamas e all’uccisione dei leader del gruppo anche nel mezzo della popolazione civile. Questa scelta spiega il bilancio dei morti. Due giorni fa c’è stato un assaggio di quello che potrebbe succedere: un drone ha sparato un missile contro un’ambulanza appena fuori dal cancello di al Shifa perché secondo l’Idf trasportava una squadra di Hamas, ma il missile ha ucciso tredici passanti […].

distruzione a gaza dopo gli attacchi israeliani 1

Nella tensione che percorre il governo israeliano, ieri il leader di Unità Nazionale Benny Gantz ha accusato il primo ministro Netanyahu di insultare i riservisti, perché ha detto che il rifiuto di alcuni di loro di prestare servizio avrebbe facilitato l’attacco di Hamas del 7 ottobre. «È una calunnia, ha detto Gantz, deve ritrattare».

guerra israele gaza assalto ai magazzini di cibo a gaza 1 bombardamento a jabalya 8 l attacco israeliano al campo profughi di jabalia striscia di gaza 14 il cratere al campo profughi di jabalia striscia di gaza l attacco israeliano al campo profughi di jabalia striscia di gaza 11 l attacco israeliano al campo profughi di jabalia striscia di gaza 10 gaza distrutta dagli attacchi israeliani 5 gaza distrutta dagli attacchi israeliani 4 soldati israeliani l attacco israeliano al campo profughi di jabalia striscia di gaza 12 carri armati israeliani l attacco israeliano al campo profughi di jabalia striscia di gaza 13 l attacco israeliano al campo profughi di jabalia striscia di gaza 4 l attacco israeliano al campo profughi di jabalia striscia di gaza 5 ambulanze palestinesi distrutte da israele 5