19 ott 2023 19:43

GIORNO NUOVO, TRUFFA NUOVA - MOLTI UTENTI STANNO RICEVENDO SUI LORO CELLULARI ANDROID UN MESSAGGIO DI ALLARME: “A CAUSA DELLA POSSIBILE ERUZIONE DI UN VULCANO POTREBBE VERIFICARSI UN TERREMOTO NAZIONALE. SCARICA L'APP PER TENERE D'OCCHIO SE LA REGIONE POTREBBE ESSERE COLPITA” - IN REALTÀ SI TRATTA SOLO DI UNA TRUFFA E, CHI HA PREMUTO IL LINK PER SCARICARE L’APPLICAZIONE, SI È RITROVATO INSTALLATO UN MALWARE CAPACE DI RUBARE LE INFORMAZIONI PER SVUOTARE I CONTI CORRENTI E...