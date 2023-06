I GIOVANI CREDONO PIU' AGLI INFLUENCER CHE AI GIORNALISTI: POI NON SORPRENDIAMOCI CHE SONO UN BRANCO DI ALLOCCONI - LE NUOVE DINAMICHE DI POTERE DELLE "SOCIAL NEWS": FACEBOOK STA DIVENTANDO SEMPRE MENO RILEVANTE COME FONTE DI INFORMAZIONE ONLINE. DAL 2016 A OGGI IL NUMERO DI PERSONE CHE USANO LA PIATTAFORMA DI ZUCKERBERG PER LE NOTIZIE È CALATO DEL 14%, TIKTOK È IL SOCIAL CHE REGISTRA LA CRESCITA PIÙ RAPIDA, MENTRE TWITTER...

(ANSA) - Facebook diventa sempre meno rilevante come fonte di informazione e di conseguenza come fattore trainante del traffico sui siti. TikTok guadagna terreno tra i giovani, i contenuti video sono sempre più importanti per le notizie. Sono alcuni elementi che emergono dal Digital News Report 2023 dell'Istituto Reuters condotto in 46 Paesi. Solo il 28% delle persone intervistate afferma di aver avuto accesso alle notizie tramite il social di Mark Zuckerberg, nel 2016 era il 42%.

TikTok è il social network che registra la crescita più rapida: è utilizzato in generale dal 44% dei giovani di età compresa tra 18 e 24 anni, lo usa per le notizie il 20%. La chat cinese è più usata in Asia, America latina e Africa. L'utilizzo di Twitter per le news è rimasto relativamente stabile nella maggior parte dei Paesi anche dopo l'acquisizione di Elon Musk; mentre l'uso di piattaforme alternative a Twitter come Mastodon è estremamente basso.

Secondo il rapporto, gli utenti di TikTok, Instagram e Snapchat tendono a prestare maggiore attenzione alle celebrities e agli influencer piuttosto che ai giornalisti e ai media. Nei 46 Paesi considerati è scesa al 22% (era 32% nel 2018) la percentuale di persone che accede alle notizie attraverso un sito di informazione o un'app, aumenta invece l'accesso dai social media attestandosi al 30%, era il 23% nel 2018.

