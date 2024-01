GIOVANNI MINIELLO, IL GINECOLOGO DI BARI CHE PROPONEVA ALLE PROPRIE PAZIENTI DI FARE SESSO PER CURARE IL PAPILLOMA VIRUS, ERA NEL MIRINO DEI CARABINIERI GIÀ PRIMA DEI SERVIZI DE "LE IENE" CHE LO VEDEVANO PROTAGONISTA. QUANDO LE INCHIESTE DELLA TRASMISSIONE DI ITALIA 1 SONO ANDATE IN ONDA, NEL 2021, I MILITARI AVEVANO RACCOLTO LE DENUNCE DI 22 VITTIME. L'ORDINE DEI MEDICI AVEVA DISPOSTO LA RADIAZIONE MA...

giovanni miniello

(ANSA) - BARI, 11 GEN - Già prima della messa in onda di due servizi da parte della trasmissione televisiva Le Iene, i carabinieri di Bari avevano raccolto le denunce di due pazienti nei confronti del 71enne ginecologo barese Giovanni Miniello. Nelle denunce le donne "lamentavano di aver subìto manovre non convenzionali nel corso di visite ginecologiche". Le indagini, poi, hanno avuto un "input ulteriore dopo la trasmissione dei servizi. In totale abbiamo raccolto sommarie informazioni e querele da parte di 22 pazienti, e siamo intervenuti anche in un centro antiviolenza in cui altre donne si erano rivolte" sempre dopo alcune visite con il ginecologo.

giovanni miniello

A dirlo in aula è stato il luogotenente dei carabinieri Giuseppe Toscano, ascoltato come teste dell'accusa nel processo a carico del ginecologo, imputato per violenza sessuale (tentata e consumata) e lesioni personali su 20 sue pazienti, 19 delle quali costituitesi parte civile. Il 16 e 23 novembre 2021, la trasmissione 'Le Iene' mandò in onda due servizi televisivi in cui venivano raccolte le denunce di alcune pazienti contro lo stesso ginecologo. Miniello, dopo aver trascorso un periodo ai domiciliari, è in libertà da aprile 2022, quando la misura dei domiciliari fu sostituita con l'interdizione per un anno dall'esercizio della professione.

"Nel corso delle indagini abbiamo poi verificato - ha aggiunto Toscano - che l'ordine dei medici aveva disposto nei suoi confronti la radiazione, provvedimento contro il quale Miniello aveva presentato ricorso e che è quindi sospeso. Formalmente, quindi, potrebbe ancora esercitare, ma già il 23 novembre 2021 (prima che iniziasse sia il procedimento penale sia il procedimento disciplinare dell'ordine, ma dopo la trasmissione dei due servizi, ndr) lui stesso aveva chiesto la cancellazione dall'albo".

giovanni miniello ginecologo di bari 4

Il difensore del ginecologo, l'avvocato Roberto Eustachio Sisto, ha detto all'ANSA che nel disporre la radiazione l'ordine dei medici non si era espresso sul merito dei fatti: "Noi ci siamo opposti al provvedimento perché avevamo già presentato istanza di cancellazione dall'albo", ha detto il legale. Il processo a carico di Miniello continuerà nella prossima udienza del 7 marzo, in cui verranno ascoltati alcuni medici come testimoni dell'accusa...

il ginecologo di bari giovanni miniello beccato dalle iene il ginecologo di bari giovanni miniello beccato dalle iene 2 il ginecologo di bari giovanni miniello beccato dalle iene