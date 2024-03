GIOVENTU' BRUCIATISSIMA - AD ANAGNI, IN PROVINCIA DI FROSINONE, UN 12ENNE È STATO PESTATO A SANGUE DA UN 16ENNE ALBANESE PER AVER CERCATO DI FERMARE UNA RISSA - IL RAGAZZINO È STATO RICOVERATO CON IL SETTO NASALE FRATTURATO, UN DENTE ROTTO E UN TRAUMA CRANICO - ANAGNI SI TROVA A 20 CHILOMETRI DA COLLEFERRO, DOVE WILLY MONTEIRO DUARTE E' STATO UCCISO A PUGNI E CALCI PER DIFENDERE UN AMICO...

Estratto dell'articolo di A. Sim. per il "Corriere della Sera"

rissa 1

Un ragazzino di 12 anni è ricoverato a Roma con il setto nasale fratturato, un dente rotto e un trauma cranico. A picchiarlo è stato un 16enne nel centro di Anagni (Frosinone). «È pura fortuna se non si è ripetuta la tragedia di Willy», commenta il sindaco della cittadina, Daniele Natalia, che stamattina accompagnerà i genitori della vittima in caserma per la denuncia. Ad Anagni, 20 chilometri da Colleferro, è sempre vivo il ricordo della morte di Willy Monteiro Duarte, ucciso a pugni e calci per difendere un amico. E la scena si è (quasi) ripetuta nel cuore del paese […]Qui stavano giocando a pallone quattro amici di 12 anni.

rissa 3

[…] Dopo un po’ si avvicina un gruppetto di tre coetanei, albanesi, che abitano in periferia. Vogliono giocare pure loro, ma gli anagnini dicono di aspettare: «Finiamo e giocate pure voi». Ma dall’altro gruppetto partono gli insulti e dalle parole si passa alle mani. È a questo punto che uno dei piccoli albanesi telefona al fratello più grande, di 16 anni, per chiedere man forte. […] dopo una manciata di minuti è in piazza, deciso a risolvere la questione a modo suo. Si fa avanti allora il più mite del gruppetto anagnino, che esorta tutti a calmarsi.

rissa 2

Cerca di mettere pace. Vuole riportare la serenità. Ma, per risposta, riceve calci e un pugno in faccia dal 16enne. […]