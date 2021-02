GIOVENTÙ DA BONIFICARE - HA SOLO 17 ANNI L’ASSASSINO DI FRANCESCO TRAIANO, IL 38ENNE TITOLARE DI UN BAR A FOGGIA, MORTO DOPO ESSERE STATO GRAVEMENTE FERITO A COLTELLATE AL VOLTO DURANTE UNA RAPINA PER 100 EURO - LE IMMAGINI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA E LE INTERCETTAZIONI HANNO CONSENTITO DI IDENTIFICARE I CINQUE COMPONENTI DELLA BANDA: COI SOLDI DELLA REFURTIVA VOLEVANO PAGARSI I TATUAGGI…

Giu. Sca. per “il Messaggero”

RAPINA A FOGGIA - OMICIDIO DI FRANCESCO TRAIANO

Ha solo 17 anni il presunto assassino di Francesco Traiano, il 38enne titolare del bar «Gocce di Caffè» a Foggia, morto il 9 ottobre scorso tre settimane dopo essere stato gravemente ferito a coltellate al volto durante una rapina compiuta nel suo locale. Per un furto, forse, di appena 100 euro. Le immagini della videosorveglianza e le intercettazioni hanno consentito di identificare i cinque componenti della banda che ieri sono stati arrestati dalla polizia.

In carcere sono finiti, oltre al minorenne, anche Antonio Pio Tufo e Christian Consalvo entrambi 21enni e Antonio Bernardo di 24 anni. Mentre i domiciliari sono stati concessi a Simone Pio Amorico, 22 anni accusato solo di favoreggiamento. Sono accusati, a vario titolo, di omicidio volontario (il minorenne), concorso anomalo in omicidio (Consalvo, Tufo e Bernardo) e di furto rapina e incendio dell' auto; mentre Amorico solo di favoreggiamento. Ieri mattina subito dopo aver eseguito gli arresti i poliziotti sono passati a sirene spiegate davanti al bar.

FRANCESCO TRAIANO

L' ACCUSA

Braccia al cielo in segno di vittoria quelle di Alfredo Traiano, nipote di Francesco che dopo la morte dello zio ha rilevato la gestione del locale. «È stato un segno di vicinanza, ma soprattutto è stato un gesto per dire ce l' abbiamo fatta - ha commentato Alfredo -. Hanno voluto dire che questo posto, il nostro bar è stato riscattato dallo Stato».

Secondo la ricostruzione della polizia, erano da poco passate le 14 del 17 settembre scorso quando in quattro sono arrivati a bordo di una Fiat Punto davanti al locale. All' interno sarebbero entrati il 17enne, Tufo e Bernardo, con addosso un passamontagna, mentre Consalvo è rimasto fuori alla guida dell' auto. Il solo a brandire un coltello - ricostruisce la polizia - era il minorenne. «Il 17enne spalleggiato da Bernardo, pur di impossessarsi del bottino si è avventato sulla vittima colpendola ripetutamente al volto - ricostruisce il pm della Procura di Foggia Rosa Pensa - Hanno continuato a colpirla con calci anche quando si è accasciata a terra».

LA MORTE DI FRANCESCO TRAIANO

Uno dei fendenti ha ferito a morte Francesco Traiano, quello inferto all' altezza dell' occhio sinistro. Preso il bottino, pare poco più di cento euro, anche se gli inquirenti non lo hanno potuto quantificare con esattezza, i quattro sono fuggiti via e hanno lasciato in una zona di campagna Fiat Punto usata per la fuga e le hanno dato fuoco.

Qui sarebbero stati raggiunti e recuperati con un' altra auto da Amorico. La sera stessa della rapina gli agenti della mobile hanno recuperato la Punto bruciata. «Gli indagati non si sono affatto pentiti di quanto compiuto - racconta Mario Grassia, capo della squadra mobile di Foggia - Dalle intercettazioni emerge che i 5 ridevano ed erano solo preoccupati di come spendere i proventi della rapina: c' è chi pensava di fare un tatuaggio, chi una vacanza».

RAPINA A FOGGIA - OMICIDIO DI FRANCESCO TRAIANO FRANCESCO TRAIANO FRANCESCO TRAIANO