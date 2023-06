GIOVENTÙ BRUCIATA DAI SOCIAL – CHI SONO I “THEBORDERLINE”, I QUATTRO YOUTUBER CHE, A BORDO DI UNA LAMBORGHINI AFFITATATA, HANNO UCCISO UN BAMBINO DI 5 ANNI A ROMA? POCO PIU’ CHE VENTENNI, AMICI DAI TEMPI DEL LICEO, HANNO CREATO UN LORO CANALE YOUTUBE E TIKTOK, CON OLTRE 600MILA ISCRITTI - PUBBLICANO VIDEO DI “SFIDE” IMPROBABILI, DALL'IMMERSIONE NEL GHIACCIO AL PASSARE DUE GIORNI VIVENDO E MANGIANDO COME CANI. L'ULTIMO CONTEST PREVEDEVA DI GUIDARE PER 50 ORE CONSECUTIVE... – VIDEO

Vito Loiacono, Matteo Di Pietro, Marco Ciaffaroni, Giulia Giannandrea: i TheBorderline. Sono i quattro youtuber che mercoledì, dopo essersi alternati per 50 ore alla guida di una Lamborghini noleggiata, alla fine si sono schiantati contro la Smart ForFour su cui viaggiava il piccolo Manuel, di 5 anni, morto sotto gli occhi della mamma, che guidava, e del sorellina di 3 anni.

I ragazzi hanno noleggiato l'auto, una Lamborghini, all'autosalone SkyLimit di Roma, e poi si sono messi alla guida, alternandosi: 50 ore al volante, a turno, prima uno e poi un altro e poi un altro ancora. Lamentando anche la stanchezza, nei vari video che di volta in volta hanno pubblicato su Instagram.

Non è chiaro, ancora, se l'auto a un certo punto sia finita contromano. In ogni caso, alle 15.45, è finito tutto. Con lo scontro. E la morte di Manuel.

[…] una sfida, una challenge, in cui i ragazzi si cimentano in prove sempre più pericolose. E stupide, scrivono ora i commentatori sui social.

Dei "Jackass" di Casal Palocco, in pratica: come nel programma televisivo statunitense in cui un gruppo di giovani si confrontava in una serie di stunt, eccessivi o ridicoli, anche questi quattro amici di Roma avevano ideato un loro canale youtube e TikTok - TheBorderline - dove pubblicare appunto quelle che loro ritenevano imprese: l'ultima, devastante, guidare appunto per 50 ore consecutive.

Si sono conosciuti sui banchi di scuola, il liceo classico e scientifico Democrito, l'unico di Casal Palocco, vicino Roma. Leonardo, il quinto youtuber che di solito condivide video e sfide, mercoledì non c'era, diretto a Milano alla Bocconi, dove studia. Gli altri, invece, erano "in azione". Matteo e Giulia, fidanzati, e Vito.

La procura di Roma ha poi indagato per omicidio stradale e lesioni aggravate proprio Matteo Di Pietro, ritenendolo dunque al volante al momento dello scontro.

Vito Loiacono, che si fa chiamare "er motosega" ha negato con un messaggio su Instagram di trovarsi alla guida, si distingueva per i suoi video esagerati, anche nei toni: urlati, arrabbiati. «Ah rega' - dice baciando il cofano di una Lamborghini blu - quest'auto va più veloce di una Saetta McQueen», l'auto delle gare di Cars. «Annamo', me sembra di caricare un drago, daje Jessica che sono il protagonista di Fast & Furious, meeeeeeee».

E ancora: «Questa levetta a cosa serve, ad andare nell'idrospazio000000». Tanti video, anche girati nelle camerette di casa, vicino ad Ostia, nei pomeriggi di noia: «Il coccodrillo come fa, non c'è nessuno che lo sa», gridano Vito e l'amico Matteo Di Pietro, insieme a torso nudo col microfono in mano.

Quello di youtuber, però, nel tempo sembra diventare una "professione" a tutti gli effetti: «Non siamo ricchi - scrivono sul loro profilo - ma ci piace spendere per farvi divertire a voi! Tutto quello che facciamo si basa su di voi, più supporto ci date più contenuti costosi e divertenti porteremo, tra sfide, challenge e scherzi di ogni tipo cercheremo di strapparvi una risata in ogni momento» […]

E così, eccoli costruire i video, per un canale che nel tempo ha guadagnato 600 mila iscritti. Una volta, Vito Matteo e gli altri, hanno vissuto per 50 ore in una scatola di cartone come cani, sotto al sole, mangiando e bevendo nelle ciotole degli animali. Oppure, prova di resistenza immersi in una piscina colma di ghiaccio (chi "dura di più...").

Sfide anche fuori Roma: per 50 ore su una 500, che hanno poi guidato interrottamente fino a Milano raccontano nel video: «25 minuti per fare 4 chilometri, ragazzi Milano è assurda eh!!!». […]

