GIOVENTÙ BRUCIATA DAI SOCIAL - SEMPRE PIÙ STUDI DIMOSTRANO I DANNI PROVOCATI DAI SOCIAL MEDIA SULLA SALUTE MENTALE DEGLI ADOLESCENTI - DIVERSI STATI AMERICANI E PAESI EUROPEI HANNO ANNUNCIATO STRETTE SU BIG TECH PER TUTELARE I MINORI DAI PERICOLI ONLINE - LE PIATTAFORME SONO ANCHE ACCUSATE DI UTILIZZARE TECNICHE SIMILI A QUELLE DELLE INDUSTRIE DEL TABACCO E DEL GIOCO D'AZZARDO PER RENDERE I BAMBINI DIPENDENTI - AUMENTA ANCHE IL FENOMENO DEGLI "HIKIKOMORI": SOLO IN ITALIA SAREBBERO…

1.IL MALE OSCURO DEI RAGAZZI

Estratto dell'articolo di Caterina Soffici per La Stampa

[…] un'agghiacciante inchiesta del Financial Times sui danni provocati dai social media sulla salute mentale degli adolescenti, che snocciola dati più che allarmanti e raccoglie pareri e ricerche più che inquietanti. […] Fa male come il fumo, uccide, crea dipendenza, aumenta ansia e depressione. Soprattutto sui minori. Partiamo dai dati: negli Stati Uniti i suicidi tra i ragazzi di età compresa tra i 10 e i 19 anni sono aumentati del 45,5% tra il 2010 e il 2020. Le consultazioni di psichiatria pediatrica sono aumentate del 48 per cento. Un adolescente su tre ha preso seriamente in considerazione l'idea di togliersi la vita, rispetto a uno su cinque nel 2011.

Jonathan Haidt, psicologo sociale e professore alla Stern School of Business della New York University, consultato dall'FT non ha dubbi: «Gli studi dimostrano che quando sono arrivati i social e internet ad alta velocità, la salute mentale è crollata soprattutto per le ragazze». […] Per altri studiosi le prove non sono ancora definitive e la crisi della salute mentale avrebbe origini più complesse. Di fatto però la guerra ai social è partita.

I genitori di ragazzi che si sono tolti la vita per giochi su internet o per la pressione dei compagni […] si organizzano. Negli Stati Uniti sono già partite 147 cause collettive per «responsabilità da prodotto» intentate contro Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat e YouTube. Parallelamente inizia a muoversi il legislatore. Il governatore della California Gavin Newsom ha firmato una legge chiamata California Age-Appropriate Design Code Act dove si prevede che le piattaforme stabiliscano l'età degli utenti minori con un «ragionevole livello di certezza», oltre ad altre misure.

La legge è già stata contestata in tribunale. In Minnesota è stato proposto un disegno di legge per vietare alle aziende di social di rivolgersi agli utenti minorenni con algoritmi che li tengono attaccati allo schermo[…]. Giovedì scorso lo Utah ha approvato una legge che impone la verifica dell'età per tutti gli utenti e richiede il consenso dei genitori per l'utilizzo dei social da parte dei minori. Proposte simili sono state presentate anche in Texas e Ohio. Anche Joe Biden ha accusato Big Tech di condurre esperimenti «sui nostri figli a scopo di lucro» […].

Nel Regno Unito si sta valutando un disegno di legge sulla sicurezza online che prevede sanzioni, fino al carcere, per i dirigenti dei social che non riesco a proteggere la sicurezza dei bambini. […] Ma l'algoritmo è creato dall'uomo. E l'uomo, come nel caso del fumo degli anni Settanta, vuole che sia il più remunerativo possibile, anche se sa che nuoce gravemente alla salute. Il modello commerciale di Big Tech è basato sulla pubblicità.

I legali delle famiglie sostengono che le piattaforme hanno preso in prestito le tecniche comportamentali e neurobiologiche utilizzate dalle industrie del tabacco e del gioco d'azzardo per rendere i bambini dipendenti. I cuoricini sono la ricompensa e sono studiati per bombardare con notifiche continue, «per incoraggiare al controllo ripetitivo dell'account e questo genera e manipola il meccanismo di rilascio della dopamina, per intensificare l'uso».

I software e la tecnologia per controllare l'identità con un documento ufficiale ci sarebbero ma per Big Tech sarebbe la catastrofe. Antigone Davis, responsabile globale della sicurezza di Meta, ha già risposto che i tentativi di rendere i social legalmente responsabili dei contenuti pubblicati potrebbero avere conseguenze sulla libertà di parola in internet.

2. HIKIKOMORI IN FUGA DAL MONDO

Estratto dell'articolo di Giacomo Galeazzi per La Stampa

La vita in una stanza. Ragazzi in fuga da loro stessi e dal mondo. […] Le proiezioni parlano di circa l'1,7% degli studenti totali (44. 000 ragazzi a livello nazionale) che si possono definire Hikikomori, mentre il 2, 6% (67.000 giovani) sarebbero a rischio grave di diventarlo. Dal Cnr arriva il primo studio in Italia che misura le dimensioni del ritiro sociale nella popolazione studentesca. […] Ragazzi che si isolano, per periodi più o meno lunghi, proprio per sfuggire l'insostenibile fatica dei rapporti.

[…] Sbagliato pensare che la soluzione possa essere costringerli ad uscire o staccare internet. Sono escamotage che provocano l'effetto contrario. E la pandemia ha peggiorato il quadro. Il Giappone stima un milione di casi. E i modelli di successo iper-competitivi fanno sentire inadeguati gli under 25 che vivono un eterno presente.

[…] Non è una malattia da curare con un farmaco. Uscirne richiede l'appoggio dei genitori. Racconta un "autorecluso": «Per uno hikikomori l'inverno è doloroso. Fa freddo, si gela, e io sono triste. Per uno hikikomori anche la primavera è dolorosa. Sono tutti euforici e io sono invidioso. L'estate, poi, è dolorosa da morire».

