GIOVENTÙ FINITA NEL TUNNEL – LA NUOVA FOLLE MODA DEI RAGAZZI A MILANO: CAMMINARE A PIEDI DI NOTTE NEI TUNNEL DELLA METRO – TRA LORO SI CHIAMANO “URBEX”, SI SENTONO “ESPLORATORI URBANI” CHE S’INTRUFOLANO IN LUOGHI NON ACCESSIBILI AL PUBBLICO. UNA IDIOZIA CHE SI È GIA’ DIFFUSA IN TUTTA EUROPA – L'ALLARME È SCATTATO IERI POCO PRIMA DELL'ALBA, ALL'ALTEZZA DELLA STAZIONE “INGANNI”. IDENTIFICATI E DENUNCIATI DUE SPAGNOLI E UN PORTOGHESE TRA I 20 E I 23 ANNI

Tra loro si chiamano «urbex». Sono «esploratori urbani», dall’inglese «urban exploration», si sentono come novelli Indiana Jones che s’intrufolano in luoghi non accessibili al pubblico, spesso edifici e grandi strutture abbandonate, ma non solo. All’alba di domenica, tre di loro girovagavano nella rete dei tunnel della metropolitana milanese.

Sono le 4.45 quando il personale Atm prende servizio. E sui monitor che sorvegliano i tunnel della linea 1 appaiono tre «infiltrati». Camminano sottoterra all’altezza della stazione Inganni della «Rossa». Hanno cellulari con cui documentano il loro passaggio negli angoli «nascosti» della città.

Gli operatori della security Atm, per ragioni di sicurezza, staccano immediatamente l’alimentazione elettrica della linea. E accerchiano gli intrusi, bloccando tutte le vie d'uscita. I tre – due spagnoli di 20 e 23 anni e un portoghese 21enne, vengono intercettati e bloccati dai carabinieri del radiomobile alle 5.45 all’ingresso del metrò in via Zurigo. Vengono accompagnati all’esterno e identificati.

Ai carabinieri mostrano la documentazione del loro viaggio esplorativo e spiegano di compiere regolarmente azioni simili un po’ in tutta Europa, ma non spiegano in che modo siano riusciti a entrare e a eludere i sistemi di sicurezza. Per tutti e tre è scattata la denuncia per interruzione di pubblico servizio.

