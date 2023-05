GIOVENTÙ U.S.A. E GETTA - L’ASPETTATIVA DI VITA IN AMERICA È IN CADUTA LIBERA DA CIRCA UN DECENNIO: NEL 2021 È ARRIVATA A 76,1 ANNI, IL PUNTO PIÙ BASSO DAL 1996 - IL TASSO DI MORTALITÀ GIOVANILE È AUMENTATO DELL’8,3% TRA IL 2020 E IL 2021 E CIRCA UN BAMBINO DI CINQUE ANNI SU 25 NON RAGGIUNGERÀ IL QUARANTESIMO COMPLEANNO - LA CAUSA PRINCIPALE DI MORTE PER I MINORENNI È LA DIFFUSIONE DELLE ARMI, SEGUITA DALLE OVERDOSI DA OPPIOIDI E GLI INCIDENTI D'AUTO...

Estratto dell'articolo di Francesca Basso e Viviana Mazza per www.corriere.it

È un numero impressionante: uno su 25 bambini americani di cinque anni non raggiungerà il quarantesimo compleanno. È un tasso di mortalità quattro volte più alto che in ogni altro Paese ricco. Vuol dire che una coppia di genitori in ogni asilo seppellirà il proprio bambino. Nei giorni scorsi il Financial Times ha tirato fuori questi dati paragonandoli con quelli britannici. È un problema americano.

L’aspettativa di vita in America è in caduta libera da circa un decennio: è arrivata a 76,1 anni nel 2021, il punto più basso dal 1996, secondo i dati del Centro nazionale delle statistiche sulla salute. Dal 2019 al 2020 si è ridotta di quasi due anni secondo i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) ed è il declino peggiore registrato nel corso di due anni dal 1921-1923.

In Europa, invece, l’aspettativa di vita alla nascita negli ultimi vent’anni è aumentata in modo graduale ed è più alta rispetto a quella degli Stati Uniti: nel 2021 è stata di 80,1 anni. Ma anche nell’Ue c’è stato un rallentamento nel 2020, secondo gli ultimi dati di Eurostat, dovuto principalmente all’aumento della mortalità causata dal Covid. […]

In America l’impatto del Covid è solo un aspetto di questa storia: è il numero di giovani che muoiono a fare la differenza (e la pandemia è responsabile solo per il 2% di questi decessi). Il tasso di mortalità giovanile è aumentato del 10,7 per cento dal 2019 al 2020 e dell’8,3 per cento tra il 2020 e il 2021. Il fenomeno è maggiormente pronunciato tra gli adolescenti ma anche il tasso di mortalità tra 1 e 9 anni è aumentato dell’8,4 per cento dal 2020 al 2021. Le cause principali sono: la diffusione delle armi (gli omicidi tra i 10 e i 19 anni sono aumentati del 39% dal 2019 al 2020), le overdosi (raddoppiate per quell’età), gli incidenti d’auto. […]

Solo quest’anno ci sono state finora circa 200 sparatorie di massa, secondo le stime, tra le quali quella alla scuola elementare di Nashville in Tennessee compiuta da una ex allieva che ha ucciso tre bambini di 9 anni e tre adulti.

[…] Finora nel 2023, 15mila americani sono stati uccisi con armi da fuoco. «Tutte queste statistiche hanno l’effetto di attutire la nostra sensibilità su quanto accade», scriveva Fareed Zakaria in una recente analisi del fenomeno ma a sua volta anche lui citava i numeri: in America oltre 200 al giorno vengono ferite da armi da fuoco, 120 vengono uccise. Di queste 120, 11 sono bambini e adolescenti. La principale causa di mortalità tra i bambini americani oggi è la morte sotto colpi di pistola.

[…] secondo una ricerca di «America Inequality» […] gli americani nati in contee povere come Owsley County in Kentucky o Union County in Florida dove le famiglie hanno un salario medio di 35 mila dollari e l’aspettativa di vita è di 67 anni (la più bassa del Paese) muoiono mediamente vent’anni prima di chi vive in posti come Aspen in Colorado o Santa Clara in California[…]. Gli stati del Sud hanno un’aspettativa di vita più ridotta di quelli del Nord. Le politiche statali hanno un peso: i sussidi per chi ha basso reddito, l’espansione dell’assistenza sanitaria per i più poveri, i controlli sulle armi, la prevenzione delle overdose, l’accesso sicuro all’interruzione di gravidanza sono tutti fattori che condizionano l’aspettativa di vita.

Gli afroamericani in media muoiono 4-5 anni prima dei bianchi, in ogni Stato. Anche tra i giovani si osservano queste diseguaglianze: due terzi dei morti in omicidi con armi da fuoco sono ragazzi neri tra i 10 e i 19 anni. Le morti per overdose negli ultimi anni erano state di più tra i minorenni bianchi, ma questa differenza si è annullata nel 2020.

Anche in Europa dietro alla media Ue ci sono forti diseguaglianze legate ai territori. L’aspettativa alla nascita più bassa è stata registrata in Bulgaria (71,4 anni), Romania (72,8 anni) e Lettonia (73,1 anni). Se poi si guardano le statistiche regionali, si va dagli 85,4 anni nella Comunidad de Madrid ai 69,7 anni della Severozapaden in Bulgaria, una delle regioni più povere dell’Ue. […]

