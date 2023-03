26 mar 2023 15:00

GIOVENTÙ DA LEGARE – PANICO IN UN CENTRO COMMERCIALE DI SAN FRANCISCO, DOVE I RAGAZZI SI DANNO APPUNTAMENTO DOPO LA SCUOLA PER SCAZZOTTARE. IN UNO DEI VIDEO PUBBLICATI SUI SOCIAL, GLI ADOLESCENTI INCAPUCCIATI SI SCAGLIANO CONTRO UN POVERO COMPAGNO DI CLASSE, CHE VIENE PESTATO A SANGUE. MENTRE GLI ALTRI, AL POSTO DI FERMARE IL MASSACRO, SI DIVERTONO A FILMARE… VIDEO