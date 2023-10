GIOVENTU’ INDIAVOLATA – A CREMONA, ALCUNI VANDALI HANNO USATO UNA STATUA DELLA MADONNA COME ARIETE PER SFONDARE UNA FINESTRA DELLA PARROCCHIA - POTREBBE ESSERE UNA “VENDETTA” DI QUALCHE RAGAZZINO CONTRO IL PARROCO CHE AVEVA NASCOSTO LE X-BOX CHE ERANO GRATUITAMENTE A DISPOSIZIONE IN ORATORIO, PERCHÉ “I GIOVANI CHE LE UTILIZZAVANO GIOCAVANO, BESTEMMIANDO SPINTONANDO I BAMBINI PIÙ PICCOLI E PENSANDO FARE I BULLI”

Estratto dell’articolo di Francesca Morandi per www.corriere.it

Un sospetto e una certezza. Il sospetto: «Penso si sia trattato di una finestra rimasta aperta che abbia prestato il fianco a dei ladruncoli». La certezza: «Certamente non è stata la Madonna a provocare ciò che è successo quella notte, anche se materialmente è stata la sua statua a sfondare il vetro. E trattandosi di una statua molto pesante... c’è lo zampino di qualche Asino galattico».

[…] don Andrea Spreafico (foto), a Brignano Gera d’Adda (Bergamo), 50 anni, non ha ancora idea di chi, la notte tra il 2 e il 3 ottobre scorsi, abbia utilizzato il calco della Madonna come ariete e sfondato la finestra dell’oratorio. […]Non è stato portato via nulla. […]

Il disastro lo ha scoperto la mattina proprio lui, Il disastro lo ha scoperto la mattina proprio lui, arrivato alla Beata Vergine di Caravaggio, […] E dopo aver fatto parlare di sé per aver chiuso per un giorno l’oratorio di Cicognara causa maleducazione[…] il Prete social […]non si fa intimorire , don Andrea: «I ladruncoli con me sono cascari male». Il furto fallito con vandalismi, lo ha denunciato immediatamente su Facebook[…] Pochi giorni prima, il neo parroco aveva nascosto le X-Box che erano gratuitamente a disposizione in oratorio, perché «i giovani che le utilizzavano giocavano, bestemmiando l’uno contro l’altro, spintonando i bambini più piccoli e pensando di potersi comportare come i bulli».

Il sacerdote aveva messo un cartello per spiegare che non le avrebbe rimesse a posto sino a quando certi comportamenti non sarebbero cessati. Ma che il vandalismo sia stata una risposta alla sua punizione resta un’idea. «Per il momento, non ho motivi sufficienti per questa interpretazione», […]

