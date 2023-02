Gabriella Sassone per Dagospia

A volte ritornano. Insieme, ma proprio insieme? Si spera. Perché certi amori non finiscono mai, fanno dei giri immensi e poi ritornano. E cosa c’è di meglio per riconquistare una donna che sostenerla, riempirla di attenzioni, di dolcezze, portarla a cena fuori e perché no regalarsi anche una bella vacanza esotica, documentata con decine di scatti su Instagram?

Udite udite: Paolo Enrico Beretta, nipote di Silvio Berlusconi (è il figlio della sorella Maria Antonietta), sta rifrequentando da qualche mese la bella bionda Ania Goledzinowska, suo grande amore del passato. Ve la ricordate? La modella polacca, oggi quarantenne, che ha avuto una vita degna di un film che ha anche raccontato nel commovente libro “Con occhi di bambina” (ne ha scritti altri 3 in seguito).

Dopo una vita a mille all’ora nella Milano da bere, flirt e relazioni vere o presunte con svippati vari&avariati (da Cristiano De Andrè a Emanuele Filiberto, da Francesco Baccini a Paolo Brosio) e un fidanzamento di 3 anni col nipote di Silvio, aveva deciso di cambiare vita e mollare tutto.

Così nel 2010 si era trasferita armi e bagagli a Medjugorje: c’è rimasta 3 anni in ritiro spirituale e ha anche fondato l’Associazione “Cuori Puri”, che riunisce più di 9.000 persone decise ad abbracciare la castità prematrimoniale. Ania lasciò il buon Paolo Enrico di punto in bianco proprio per fuggirsene a Medjugorje in cerca di fede e purificazione. Lui capì la sua scelta così drastica e, seppur addolorato nel separarsi da lei, la lasciò partire.

Lì, però, tra una recita del rosario e una scalata del monte Podbrdo lei conobbe Michele Doto, un bel ragazzo che, nonostante le parole di un prete che la mise in guardia in tuti i modi, decise di sposare nel 2014 in Puglia. Purtroppo il matrimonio non si è rivelato quello che Ania si aspettava, piuttosto un disastro, bugie e tranelli, con un ragazzo difficile che lei ha cercato in tutti i modi di aiutare e salvare da se stesso.

Per salvaguardare la sua fede ha così chiesto la nullità del matrimonio, concessale in soli tre mesi dal Vescovo della sua diocesi in Polonia. Dunque questo matrimonio nullo è come se non ci fosse mai stato. Da tempo anche sacerdoti e vescovi le suggerivano di chiedere l’annullamento e in molti, anche suore e fedeli, hanno testimoniato in suo favore. Archiviato questo altro grande dolore, ora Ania è tornata a sorridere e a sognare.

Nella sua vita si è riaffacciato Paolo Enrico, un uomo solido che le vuole bene davvero e in cuor suo l’ha sempre aspettata. E chissenefrega se dal loro addio sono passati 13 anni, la complicità e il feeling tra i due sembra quello di un tempo. Si sono appena regalati una vacanza a Santo Domingo. Il profilo Instagram di lui (appena reso privato) pullula di foto insieme, lei è più discreta e non lascia trapelare nulla. Ania è rinata ancora una volta dalle sue ceneri come l’araba fenice: è tornata a vivere a Milano, dove studia e lavora come consulente d’immagine e di bellezza.

Non ha nulla a che vedere con la modella sexy e svampita di tanti anni fa, che finiva sui giornali di gossip per i suoi flirt e che fece “scandalo” riempiendo le cronache quando nel 2008 saltò fuori in bikini da un pacco-regalo cantando “Happy birthday Mr. President”. Mejo di Marylin e di Valeria Marini messe insieme.

Era il compleanno numero 72 di Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli. Lei fu ingaggiata per questa prestazione artistica dal suo manager di allora Lele Mora. Un paio di anni dopo veniva intercettata mentre parlava al telefono con la famigerata Ruby Rubacuori e le raccomandava di stare alla larga proprio da Mister Lele.

C’è chi mormora che non tutta la famiglia B. sia contenta di questo ritorno di fiamma tra Paolo e Ania, visto che lei lo mollò su due piedi e prese le distanze da tutti loro dopo essere stata coinvolta in quella intercettazione. Ma c’è anche chi dice sicuro che zio Silvio ha un debole per il nipote e vuole il suo bene. E chi lo conosce bene, sa che Paolo è deciso a non farsi scappare la bella Ania per la seconda, determinato come è sempre quando prende una decisione. Lei per ora ci va con i piedi di piombo, non si vuole scottare mai più. Non resta che aspettare e vedere come andrà a finire questa volta. Incrociamo le dita!

