IL “JOKER” E’ BELLO QUANDO DURA TANTO – “MI CI SONO VOLUTI DIVERSI MINUTI PRIMA DI TROVARE LA RISATA GIUSTA” - JOAQUIN PHOENIX, GIÀ DATO PER CANDIDATO ALL' OSCAR, RACCONTA COME SI È CALATO NEL CATTIVO DEL FILM DI PHILLIPS: “PER INVENTARE LA RISATA TRAGICA DEL JOKER SONO IMPAZZITO. ALL' INIZIO NON VOLEVO PROPRIO FARLO. NON SO NULLA DI FUMETTI MA POI HO CAPITO CHE…” – VIDEO