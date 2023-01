8 gen 2023 08:40

GIRO DI BOA! IN FLORIDA UN BOA CONSTRICTOR DI UN METRO E VENTI È STATO TROVATO NEL BAGAGLIO A MANO DI UN PASSEGGERO CHE SI STAVA IMBARCANDO IN AEREO – GLI ADDETTI AL CONTROLLO BAGAGLI NON POTEVANO CREDERE AI LORO OCCHI QUANDO LA MACCHINA A RAGGI X HA MOSTRATO COSA CI FOSSE DENTRO LA VALIGIA…