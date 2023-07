NEL GIRO DELLE TRANS A ROMA VOLANO AUGELLI E COLTELLI – DUE TRANSESSUALI BRASILIANE DI 35 E 33 ANNI SONO STATE FERITE A COLPI DI COLTELLO DA UNA RIVALE PER IL CONTROLLO DELLE ZONE DELLA PROSTITUZIONE – MA IL 17 GIUGNO UNA TRANS E’ STATA ASSASSINATA CON UNA SERIE DI COLTELLATE (E PER L’OMICIDIO NON E’ STATO TROVATO UN RESPONSABILE) E POCHI GIORNI PRIMA UN’ALTRA TRANSESSUALE COLOMBIANA E’ STATA PUGNALATA ALLA SCHIENA…

Estratto dell’articolo di Marco De Risi per “il Messaggero”

Ancora sangue nelle strade del sesso a pagamento. All'alba di ieri su viale Palmiro Togliatti sono state aggredite due transessuali brasiliane di 35 e 33 anni ferite a colpi di coltello: fendenti ad un braccio e alla schiena. È accaduto poco prima delle 7, proprio nella zona dove il 17 giugno si è consumato un omicidio di una trans ancora insoluto.

TRANS IN STRADA

Un uomo di colore con una parrucca bionda accoltellato in più parti del corpo. Pochi giorni prima dell'omicidio, sempre in quella zona, era stata soccorsa una trans colombiana con ferite da taglio alla schiena. La trans era stata portata al policlinico di Tor Vergata dove era stata giudicata fuori pericolo. Ma lei fuggì dall'ospedale per non collaborare con la polizia. Evidentemente il suo aggressore potrebbe essere un tipo pronto a tutto. Anche questo caso è rimasto è rimasto insoluto.

TRANS IN STRADA

È stata la polizia, invece, a fare luce sul doppio accoltellamento di ieri all'alba. Gli investigatori hanno ascoltato quello che hanno detto le trans ferite, che non sono gravi e sono ricoverate al policlinico Casilino. […] Poco distante hanno fermato una trans brasiliana di 37 anni che aveva i pantaloni sporchi di sangue e poi corrispondeva perfettamente alle descrizioni delle due ferite. La trans ha dato del filo da torcere agli agenti. In un primo momento ha reagito, non voleva seguire i poliziotti. Poi è stata convinta a montare su un'auto della polizia che l'ha portata al commissariato. […]

TRANS IN STRADA

Sembrerebbe che il tentato omicidio abbia come movente la spartizione del territorio per prostituirsi. La trans arrestata avrebbe aggredito le due brasiliane perché non voleva che stessero troppo vicino a lei: così facendo gli levavano i clienti. Gli inquirenti indagheranno ancora per verificare che l'arrestata non sia responsabile di altre aggressioni. La zona rimane controllata dalle forze dell'ordine che vogliono trovare il responsabile dell'omicidio dell'uomo con la parrucca. […]