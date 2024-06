18 giu 2024 08:45

UNA GITARELLA AL FRESCO - L’EX CONSIGLIERE DI TRUMP, STEVE BANNON, SCONTERÀ LA SUA CONDANNA A 4 MESI IN UN CARCERE DEL CONNECTICUT - LO STRATEGA, RITENUTO COLPEVOLE NEL 2022 DI NON ESSERSI PRESENTATO PER DEPORRE ALLA COMMISSIONE DI INCHIESTA DELLA CAMERA SULL’ASSALTO AL CONGRESSO (E DI NON AVER DATO ACCESSO AI DOCUMENTI RICHIESTI), DEVE CONSEGNARSI ENTRO IL 1 LUGLIO - FINIRA’ IN UNA PRIGIONE PER “COLLETTI BIANCHI” E NON IN UNA NORMALE STRUTTURA DI MINIMA SICUREZZA…