12 mar 2023 11:20

GIU' LE MANI E ABBASSA IL PENNACCHIO! - L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI HA PREPARATO UN MANUALE “ANTI-MOLESTIE” PER I SUOI ISCRITTI, IN RISPOSTA ALLE DIVERSE DENUNCE DI MOLESTIE AL RADUNO DI RIMINI DELLO SCORSO ANNO ("NON MI FAI UN SORRISO, SEI FRIGIDA?", "FATTI PRENDERE LO SO CHE TI PIACE") – IL TESTO SPIEGA IN COSA CONSISTE UNA MOLESTIA VERBALE, MA ANCHE FISICA, PARTENDO DA...