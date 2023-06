27 giu 2023 20:27

GIU' LE MANI DAL FORO! - “LE IMMAGINI NON SI ADDICONO ALLA PROFESSIONE LEGALE, MA SONO APPROPRIATE PER UN FORMAT EROTICO” – ECCO LE MOTIVAZIONI PER CUI ALESSANDRA DEMICHELIS, LA BOMBASTICA LEGALE CHE CON LE SUE FOTO HOT HA FATTO ARRAPARE I MASCHIETTI DEL FORO, È STATA SOSPESA DALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI – GLI SCATTI MEZZA NUDA O ALLUSIVI, COME QUELLO IN CUI È INGINOCCHIATA SOTTO LA SCRIVANIA DI UN COLLEGA, “SVILISCONO LA PROFESSIONE FORENSE E SONO CAUSA DEL SUO EGOCENTRISMO E NARCISISMO” (NON SONO VIZI MA VIRTU')