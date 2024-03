GIU' LE MANI DALLE ZINNE! - LE TURBO-FEMMINISTE S'INCAZZANO PER LA STATUA DI GIULIETTA A VERONA CHE SI È BUCATA A CAUSA DELLE PALPATE AL SENO DA PARTE DEI TURISTI: "E' UN GESTO SESSISTA, MANCA IL SENSO DEL RISPETTO" - LA VICESINDACA BARBARA PASSOLI: "SI POTREBBE ESPORRE NEI PRESSI DELLA STATUA UN MESSAGGIO DI GIULIETTA NEL QUALE LA FANCIULLA DICHIARA IL SUO CONSENSO SOLO AD ALCUNI COMPORTAMENTI RISPETTOSI, COME ESSERE FOTOGRAFATA"

Estratto dell'articolo di Marianna Peluso per www.corriere.it

Nei primi due mesi del 2024, sono già stati registrati quasi 24mila visitatori alla Casa di Giulietta, che salgono a oltre 370mila se si considera l'ultimo anno. Ma potrebbero essere almeno dieci volte tanto quelli che sono transitati solo nel Cortile di Giulietta (che, a differenza del museo, è a ingresso gratuito), dove è esposta la statua bronzea dell'eroina shakespeariana, principalmente solo per scattare un foto e sfregarne il seno destro.

Un'usanza beneaugurante che, mano dopo mano, è finita col bucare il metallo. «Abbiamo appreso del danno e abbiamo intenzione di prendere in carico il tema – dice l'assessora alla cultura Marta Ugolini -. È chiaro che c'è un tema di approccio alla statua, che non è solo relativo a un'usura fisica, ma anche simbolica».

[…] su quella statua si è aperto un buco di qualche millimetro sul seno destro solo 41 anni dopo l'installazione. […]

OPINIONI CONTRASTANTI

«Basta toccatine selvagge. Questo gesto porta solo a rovinare un bene pubblico, come succede in galleria Vittorio Emanuele II, a Milano, dove bisogna ruotare sul tallone all'altezza degli attributi di un toro delineato in un mosaico di fine Ottocento» commenta Giuliana, un'insegnante 58enne di Brescia, in gita a Verona con la sua classe. […]

«È un gesto sessista – chiosa Mirella, 66 anni, di Bari – ma secondo me manca il senso del rispetto: ho visto anche un ragazzo che le metteva un dito nel naso». Uno dei tanti segni irriverenti registrati qui nel tempo, dalle scritte nell'ingresso del cortile ai chewing-gum appiccicati ai muri, fino ai lucchetti chiusi vicino alle grondaie. «Per la parità, io proporrei di aggiungere la statua di Romeo, lasciandolo alla mercé delle manate di tutti» suggerisce Alessandro, 23 anni, di Busto Arsizio. […]

«Giulietta è il simbolo dell’amore e attraverso questo simbolo si può fare leva verso un nuova sensibilità e educazione al rispetto – le parole di Barbara Bissoli, vicesindaca e assessora alla parità di genere -. Penso, dunque, che si potrebbe cogliere l’occasione per sollecitare una riflessione su concetti basilari nei rapporti interpersonali, come il rispetto nei confronti delle donne e il consenso delle donne negli approcci; l’idea è cioè di esporre nei pressi della statua un messaggio di Giulietta a chi si avvicini alla stessa, nel quale la fanciulla dichiara il suo consenso ad alcuni comportamenti rispettosi, come per esempio l’essere fotografata, presa per mano o sottobraccio. Nessun divieto, ma una chiara dichiarazione di consenso per alcuni determinati comportamenti rispettosi».

