GIÙ LE MANI DA GRACELAND – LA CASA MUSEO DI ELIS PRESLEY A MEMPHIS NON ANDRÀ ALL'ASTA: UN GIUDICE BLOCCA LA MESSA IN VENDITA DELLA DIMORA DA PARTE DI UN FONDO CHE L’AVEVA FATTA PIGNORARE DOPO LA MORTE DELLA FIGLIA DI “THE PELVIS” - LISA MARIE PRESLEY ERA IN DIFFICOLTA' ECONOMICA E SI SAREBBE RIVOLTA AL FONDO PER UN FINANZIAMENTO. MA SECONDO IL GIUDICE NON HA… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Francesco Prisco per www.ilsole24ore.com

villa graceland 1

Graceland, la casa museo che appartenne a Elvis Presley e ispirò Paul Simon, non andrà in vendita. Almeno per ora: un giudice del Tennessee ha infatti bloccato la messa all’asta della sontuosa dimora, punto di riferimento dell’immaginario collettivo americano, da parte del fondo Naussany Investments che la aveva fatta pignorare dopo la morte della figlia di «The Pelvis» Lisa Marie Presley.

elvis presley a graceland 5

Quest’ultima, come è noto, non versava in condizioni economiche eccellenti e si sarebbe rivolta al fondo per un finanziamento, offrendo in pegno proprio Graceland. Il cespite è passato in eredità a Riley Keough, figlia di Lisa Marie e nipote per parte di madre del Re del Rock and Roll che in sede giudiziaria sostiene che la madre non avrebbe mai acceso finanziamenti con Naussany Investments.

priscilla presley lisa marie presley 7

Il primo round va effettivamente a lei: il giudice ha infatti accolto la richiesta di blocco della cessione effettuata dalla Keough, secondo cui la mossa del fondo sarebbe stata «fraudolenta».

Ma andiamo con ordine. A inizio maggio è uscito un avviso pubblico per la vendita pignoratizia della tenuta di 13 acri secondo cui Promenade Trust - il fondo della famiglia Presley che controlla Graceland - deve 3,8 milioni di dollari a Naussany Investments per il mancato rimborso di un prestito del 2018. Secondo Naussany Investments, Lisa Marie Presley avrebbe usato Graceland come garanzia per il prestito. Nella causa intentata la scorsa settimana dalla Keough, si sostiene che Naussany abbia presentato documenti fraudolenti relativi al prestito.

elvis, la moglie priscilla e la figlia lisa marie

[…] Graceland è stata aperta come museo e attrazione turistica nel 1982 come tributo a Elvis Presley, morto nell’agosto del 1977 all’età di 42 anni. Ogni anno attira centinaia di migliaia di visitatori. «Graceland continuerà a funzionare come ha fatto negli ultimi 42 anni, permettendo che i fan di Elvis di tutto il mondo possano continuare a vivere la migliore esperienza possibile quando visitano la sua iconica casa», ha dichiarato la Elvis Presley Enterprises in un comunicato.

elvis presley a graceland 6

Nella decisione del giudice di Memphis, in ogni caso, ha pesato anche il fatto che «Graceland fa parte di questa comunità, è molto amata da questa comunità e da tutto il mondo». […]

riley keough matrimonio elvis e priscilla presley elvis presley a graceland 3 elvis presley a graceland 1 lisa marie presley golden globes 20233 LISA MARIE PRESLEY ELVIS lisa marie presley elvis elvis e lisa marie elvis presley a graceland 2 elvis presley a graceland 4